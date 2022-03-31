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回饋母校 吳寶春行政總主廚謝忠祐教學弟妹做「僑包」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐（左三）為感謝母親僑泰高中的栽培，今受邀會校教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校。記者黃寅／攝影
吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐（左三）為感謝母親僑泰高中的栽培，今受邀會校教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校。記者黃寅／攝影

吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐為感謝母親僑泰高中的栽培，今受教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校，讓麵包香味伴隨感恩和傳承的幸福氣息，縈繞在校園裡。

謝忠祐是僑泰高中進修部餐飲科校友，2016年曾與吳寶春師傅麵包團隊在世界麵包大賽中奪銀。高中時他就半工半讀，一畢業就加入職場，後來在吳寶春的麵包店工作。

他說，20年來未曾忘記當時的導師、現為學務主任葉筱楓的教誨，以及烘焙老師洪禎鞠的指導，一直想回饋母校的栽培，對於有機會回校指導，他十分興奮。

謝忠祐上午指導學弟妹們製作「僑包」，它屬軟式法國麵包，並特別挑選來自法國的老麵和台灣中部的椪柑果乾，佐以加州核桃、苗栗桂花與蜂蜜釀、奶油乳酪製作而成，不但低油低糖，更富含水分及香氣，層次口感極佳，一入口各種食材依序化開，宛如譜出一曲和諧的交響樂章。

謝忠祐說，烘焙業是辛苦的行業，目前業界很缺人，此行也希望讓學弟妹們能因此產生興趣，並投入這個行業，他很願意協助和指導。

葉筱楓說，謝忠祐能回母校貢獻所學，她與有榮焉，也期盼他的「職人精神」能成為學弟妹們的楷模，並化為陪伴學校成長的正向力量。

校長温順德則表示，「僑包」將成為僑泰專屬標章，日後除可用來饋贈外賓，也將成為餐飲科的一門特色課程，師生不僅可學習來自世界頂尖麵包師傅謝忠祐的手藝，更可增添自己的新元素與創意，將謝忠祐主廚的經驗及創新精神永續傳承。

「僑包」將成為僑泰專屬標章，日後除可用來饋贈外賓，也將成為餐飲科的一門特色課程。記者黃寅／攝影
「僑包」將成為僑泰專屬標章，日後除可用來饋贈外賓，也將成為餐飲科的一門特色課程。記者黃寅／攝影
僑泰高中校長温順德則表示，「僑包」將成為僑泰專屬標章，日後除可用來饋贈外賓，也將成為餐飲科的一門特色課程。記者黃寅／攝影
僑泰高中校長温順德則表示，「僑包」將成為僑泰專屬標章，日後除可用來饋贈外賓，也將成為餐飲科的一門特色課程。記者黃寅／攝影
吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐（中）為感謝母親僑泰高中的栽培，今受邀會校教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校。記者黃寅／攝影
吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐（中）為感謝母親僑泰高中的栽培，今受邀會校教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校。記者黃寅／攝影
吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐（右二）為感謝母親僑泰高中的栽培，今受邀會校教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校。記者黃寅／攝影
吳寶春麥方店行政總主廚的謝忠祐（右二）為感謝母親僑泰高中的栽培，今受邀會校教導學弟妹製作麵包，還特別設計製作了一款有特殊配方的「僑包」贈送給母校。記者黃寅／攝影

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