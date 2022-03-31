彰化縣立體育館1.28億大翻修 期迎回台新夢想家當主場

興建近40年的彰化縣立體育館，使用率甚高，甚至是職籃福爾摩沙台新夢想家的主場，卻因館設施多處耗損，屋頂會漏水、看台也亟待翻修，縣府將斥資1.28億元辦理整建，今天由縣長王惠美主持開工儀式，預定明年二月完工；為配合整修，台新夢想家已暫時轉移到台中洲際多功能運動中心做為新賽季主場，縣府希望體育館修繕完成後，台新夢想家遷回來當主場。

彰化縣立體育館主體工程是1984年啟用，民國100年全國運動會在彰化時雖然有整修，但不如此次大幅整修，由教育部體育署補助8250萬元，縣府配合4,550萬元，合計投入128億元辦理修繕，工程項目包括屋頂翻修、空調設備改善、主球場及看台區整修、投光燈更新、廁所整修及冰水主機保養、電力改善工程以及消防設備改善工程等，完工後，將一新耳目。

由於台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家，原以有六千個座位的彰化體育館為主場，也舉辦多場比賽，帶動籃球風氣，因彰化體育館整修工程，轉移到最多有三千個座位的台中洲際多功能運動中心（簡稱迷你蛋），做為新賽季主場。

很多地方球迷擔心福爾摩沙台新夢想家轉移到台中當主場後，不會再回來彰化縣立體育館當主場。不過，福爾摩沙台新夢想家董事長張承中曾經承諾說， 夢想家並非離開彰化，認為迷你蛋與彰化縣立體育館可以相輔相成，完美互補，未來彰化主場整修完成後，將繼續做為主場。

彰化縣立體育館舉辦修繕工程開工祈福儀式今天在縣立體育館舉行，由縣長王惠美、教育部參事葉丁鵬等人主持，王惠美表示，縣府向中央爭取相關運動設施的升級，特別感謝教育部支持相關工程總經費約達9億元，除體育館及在整修的健興游泳池外，還規劃興建和美全民運動中心及鹿港全民運動中心等。