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影／大甲媽遶境將啟 鄭銘坤呼籲信徒遵守防疫規定

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖金箔立體郵冊今天在鎮瀾宮舉行過火典禮。記者游振昇／攝影
大甲媽祖金箔立體郵冊今天在鎮瀾宮舉行過火典禮。記者游振昇／攝影

大甲媽遶境下周五晚上起駕，中央流行疫情指揮中心已明定防疫政策，遶境等活動禁止鑽轎底、不搶轎，打滿3劑疫苗才能參與遶境，不能分食及禁止邊走邊吃，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天呼籲信徒，遵守防疫規定，鎮瀾宮也會加強管理。

鄭銘坤今天表示，參與遶境一定要打滿3劑疫苗，鎮瀾宮會發「疫苗3 OK」黃卡，管制要大家維護，媽祖遶境要帶來平安，大家要同心努力辦好遶境，要遵守中央流行疫情指揮中心的規範，當好國民，當媽祖鑾轎到各地宮廟駐駕時，鎮瀾宮也已聯絡好，各宮廟一樣做小黃卡，因為這是全國宮廟遶境都有相同防疫要求，他說鎮瀾宮團隊現在已造名冊，列出打疫苗和打幾劑名單，一切都依指揮中心規定，都沒問題。

大甲鎮瀾宮表示全力配合政府防疫政策 ，遶境參與者全程配戴口罩，不鑽轎底，不搶轎，提供盒裝餐點 不能邊走邊吃，避免群聚休憩 ，鎮瀾宮將提供活動現場直播，也將統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成三劑疫苗注射，才能參加2022年大甲媽祖遶境進香活動，其他相關的沿途路線宮廟、周邊團體，都盡全力一一跟大家致電說明。

鎮瀾宮表示，遶境進香很多都是自發性的香客、或是觀光客、自行組團、附近居民，大甲鎮瀾宮希望透過粉絲團及媒體的宣傳，誠懇的呼籲大家都能夠配合並支持相關防疫政策，為能夠有效的識別，是施打三劑疫苗並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，大甲鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」的識別證，所屬團隊和單位會憑造冊名單發放，考量隨行香客的需求，將於近日會在鎮瀾宮粉絲團公告發放日期。

今天有多位信徒帶著疫苗小黃卡到鎮瀾宮要申請「疫苗３OK」的識別證，廟方人員告知，後天統一到廟方櫃台申請辦理，帶小黃卡和身分證或健保卡供辨識。

大甲媽祖

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