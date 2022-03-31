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遶境要求打3劑 地方官員：無罰則也難管理

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展說，遶境時信眾來來往往，幾乎做不到確認是否打了3劑。本報資料照
台中市衛生局長曾梓展說，遶境時信眾來來往往，幾乎做不到確認是否打了3劑。本報資料照

大甲媽遶境4月8日晚上起駕，但本土疫情升溫，中央疫情指揮中心緊急通知，要求遶境、隨香民眾須打滿第3劑疫苗，廟發須發給識別證。但衛生官員認為，遶境時信眾穿梭其間，幾乎難做到有效管理，且即使未打3劑也無罰則，衛生單位只能勸導大家做好防疫。

台中市衛生局長曾梓展說，遶境時信眾來來往往，幾乎做不到確認是否打了3劑，僅有宮廟自行針對工作人員列冊，以確保至少工作人員是打過3劑。但是，即使是宮廟的服務人員未打3劑，目前也沒有罰則，更遑論要針對信眾管理，所以目前對遶境一事僅能宣導，請宮廟和信眾做好防疫，顧好自己的健康。

這其中還有一個徵結點，就是Omicron疫情應該堅持清零還是開放，因茲事體大，市府今將開會討論。

遶境 衛生局 疫情

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