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南投台16線集集加強取締砂石車 去年超速超載明顯增加

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
16線濁水溪沿線砂石車違規肇事頻傳，集集分局將藉由強勢取締以嚇阻不法砂石車違規行為。圖／集集分局提供
16線濁水溪沿線砂石車違規肇事頻傳，集集分局將藉由強勢取締以嚇阻不法砂石車違規行為。圖／集集分局提供

台16線濁水溪沿線砂石車違規肇事頻傳，南投縣道安會報決議未來台16線可通行時段為平日6至22時，其餘時段皆不可行駛，集集分局統計，去年僅下半年取締砂石車違規162件，取締件數較去年增加53件，將藉由強勢取締以嚇阻不法砂石車違規行為，警方同時預估清明連假會有掃墓車潮，將在各鄉鎮22處臨近主要道路易塞車公墓地點，加強疏導。

集集分局表示，過去砂石車違規樣態計有超速、超載、闖紅燈、砂石滲漏、違反禁駛、爭道行駛等，經統計去年7月至12月分，共計取締砂石車違規達162件，取締件數較去年增加53件，其中以違反禁駛規定、超速、超載較多，在南投縣道安會報要求下，將針對本轄易肇事路段、重要路口，持續規劃路檢守望勤務，全面執行取締工作，以優勢警力採行「不定時、不定點特性攔檢」方式執行勤務。

南投縣道安會報並決議，未來台16線可通行時段為平日的6至22時，其餘時段皆不可行駛；此外為保障業者權益、維護用路人安全，要求集集分局每月均規畫專責取締違規砂石車勤務，不定期實施強勢交通稽查取締，努力遏止不肖砂石車的違規行為。

南投縣警局指出，清明連假預估會有掃墓車潮，警方也將在各鄉鎮22處臨近主要道路易塞車公墓地點，於尖峰時段規劃95處重要路口、主要幹道聯外道路加強疏導，並提出易塞車路段時段預告、匝道封閉及強制改道、替代道路、停車場預警、溪頭滿場分流措施、強化路況即時報導等6大交管計畫，同時製作懶人包圖卡上網宣傳，維護各大景點及掃墓區周邊交通順暢。

砂石 南投 塞車

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