日月潭邵族播種祭今年盛大舉行 架鞦韆喜迎新任女祭司
日月潭邵族人將迎來新的Shinshii女祭司人選，除宣布4月5日上午8時至11時在日月潭水域禁航，族人將以舢板前往Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可，完成邵族女祭司新立祭外，更宣布農曆3月1日擴大舉辦播種祭，將架鞦韆喜迎新任女祭司，以盪鞦韆祈福象徵作物茂盛、族人身體健康、早生子女。
邵族文化發展協會表示，世居日月潭畔的邵族以Ulalaluan祖靈籃、Shinshii先生媽（女祭司）、Mashtatun杵音等特有文化聞名於世；目前部落中仍保有祖靈信仰的52戶家戶，會在特定祭儀或家中發生大事時，請先生媽進行祭儀，透過自家祖靈籃向祖靈傳達，而邵族一年之中有三大祭典，農曆3月1日播種祭、農曆7月1日狩獵祭以及農曆8月1日新年-Lus'an祖靈祭。
今年好不容易，終於又等到有符合資格的Shinshii女祭司人選，將正式入門成為邵族女祭司，但必須前往Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可，4月5日Pashiraq邵族女祭司新立祭儀式，當天日月潭湖面除部落公船外，不得有其他船隻航行或機械影響干擾，籲請各界包容尊重多元文化，強調將採用舢舨，而非傳統獨木舟，以縮短禁航時間。
邵族文化發展協會指出，Pudaqu邵族播種祭每年固定於農曆3月舉行，農曆3月1日清晨於部落公田舉行小孩的旱稻試播種儀式後，隨即於邵族伊達邵社區公有祭祀場進行播種前祭；農曆3月3日上午舉辦播種後祭，若搭鞦韆，則為大祭，以盪鞦韆祈福象徵作物茂盛、族人身體健康、早生子女。
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