彰化蟬聯整體閱讀力表現績優城市 與企業聯手紮根藝文

彰化縣最近二度蟬聯教育部頒發「整體閱讀力表現績優城市」，除了閱讀紮根，縣府也與企業界聯手推廣藝文，與東碩資訊公司、研揚文教基金會合辦「彰化縣藝術光點校園藝文攜手」計畫，展岀台灣藝術家作品巡迴6所校園，今天在美豐國小舉行聯合開幕典禮。

教育部最新公布「臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，彰化縣在人均擁書冊數、借閱冊數、到館次數、民眾持證比例等四大指標都表現優良，蟬聯「整體閱讀力表現績優城市，縣市人口50萬以上組」獎項。

在全國鄉鎮市評比中，包含員林市、埔鹽鄉、線西鄉等3鄉鎮市也榮獲「整體閱讀力表現績優城市」，線西鄉更在「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」等兩項指標獲「閱讀力分項表現績優城市」殊榮。

彰化縣府從2019年至今共編列1500萬購書經費充實館藏，也輔導鄉鎮爭取教育部經費進行縣內24個公共圖書館設備及環境升級改善，並舉辦彰化縣世界閱讀日、彰化閱讀節、彰化詩歌節，連續15年舉辦的「書香彰化-與大師有約」系列講座自2020年起更擴大巡迴縣內八大生活圈，讓更多在地鄉親不用為了聽演講而奔波辛勞，真正達到藝文下鄉。

東碩資訊公司、研揚文教基金會也與彰化縣政府聯合辦理「藝術光點校園藝文攜手」計畫，在大城美豐、二林鎮育德、福興鄉西勢、埔心鄉羅厝、和美鎮和東及彰化市三民國小6所學校巡迴展岀台灣藝術家作品，今天在美豐國小舉行聯合開幕，由彰化縣長王惠美、東碩資訊公司董事長曹賜正、研揚科技公司暨研揚文教基金會創辦人莊永順董事長一起參與啟動儀式。

王惠美說，感謝曹賜正董事長、莊永順董事長夫婦自2017年起在彰化進行「藝術光點」計畫，把很多新的美學概念帶入彰化，引導孩子們了解藝術，每次都增加不同學習內容，包括三天兩夜的「台北藝術探索見學之旅」，又加上「數位教材」課程，讓孩子們能夠到北部親近藝術及科技，最近又加了「家鄉地圖繪製競賽」，這就是愛鄉概念，就是先熟悉地方，才會愛上地方。