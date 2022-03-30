南投縣府籌1443萬 改善埔里鎮5里破舊危險農路

南投縣長林明溱今天前往埔里鎮桃米里、水頭里、福興里、籃城里、向善里等地，會勘11處農路、排水溝、護欄改善工程，確認現況有安全之虞，將籌款1443萬元盡快發包改善。

埔里鎮桃米里、水頭里、福興里、籃城里、向善里等地11處農路、排水溝、護欄年久失修、損壞嚴重，影響居民通行安全，縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華等人今天踏勘並聽取居民意見後，林明溱當場指示縣府工務處盡快改善，經費共約新台幣1443萬4750元。

林明溱指出，桃米里下城橋路面嚴重損壞、種瓜路支線泥石路面逢雨泥濘難行、桃米坑段11、12地號旁未施設排水溝、水頭路支線路面未封層、連接福興溫泉區的福長路龜裂破損、向善里向善路鋪面年久失修等情形，居民向民意代表陳情，他會勘後確認有必要改善。

許淑華表示，農路攸關村民生活，排水溝更是農業灌溉所需，林明溱多年來帶領縣府團隊聆聽縣民聲音，用行動完善基層建設，她與林明溱攜手爭取經費建設地方，就是要讓鄉親安居好行、農業運輸平穩安全，未來持續打拚，讓南投更幸福、安全、宜居。