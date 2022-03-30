中市稽查特定娛樂場所 3天臨檢400多處129人違規
國內疫情升溫，台中市聯合稽查小組連日稽查歌廳、酒家、夜店等特定娛樂場所，27日至29日共稽查臨檢446處，查獲違反防疫規定129人，函送主管機關開罰。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為防止疫情破口發生，台中市政府配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，稽查小組連日來針對歌廳、舞廳、酒吧、酒店、理容院以及夜店等特定娛樂場所稽查。
警察局今天透過文字稿表示，稽查小組28日稽查西屯區酒店，29日前往南屯區夜店稽查，27至29日共稽查446處特定娛樂場所，查獲違反防疫規定計129人，包括自主健康管理規定者1人、實聯制35人及顧客（含從業人員）未打滿3劑疫苗者93人。依違反傳染病防治法函請市政府主管機關裁罰，後續裁處新台幣3000至1萬5000元。
警察局長蔡蒼柏表示，市警局為落實防疫決心，持續透過各項勤務作為加強防疫，並要求特定娛樂場所業者勿心存僥倖，務必確實做好相關防疫措施，避免造成防疫破口。
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