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彰化違建「舊蚵仔仁」夷為平地 網急問：爌肉飯去哪了
彰化市「中華段商業區」俗稱「舊蚵仔仁」被攤販占有縣有地面積約80坪，彰化縣政府今天拆除，施工直到傍晚，該區鐵皮已夷為平地，過去這裡有多間知名小吃，包括「天隆爌肉飯」，還有以「220」為台語諧音作為招牌的「蚵ㄚ仁」等深夜美食，違建今拆除有網友叫好「還我們市容」，也有人表示小時候回憶沒了，急問店家搬去哪。
彰化的爌肉飯有名，也幾乎24小時都吃得到，其中老店「天隆爌肉飯」從傍晚5點賣到凌晨3點，除了爌肉飯還有小菜、燉湯等，因價格實惠，即便周遭也有其他爌肉飯名店，長期仍有擁護客群，違建拆除後，店家將會在被拆除建物的後方住處繼續營業。
「舊蚵仔仁」街廓成排鐵皮違建過去還有「青秀香菇肉粥」營業，招牌香菇肉粥以甜美的湯頭，搭配上香菇、瘦肉等配料，讓店家屹立不搖，但考量永續經營，早在幾年前已搬離此處，如今仍是門庭若市。
此區被稱為「舊蚵仔仁」在於中華段商圈最具指標性的名店、開了約30年的「蚵ㄚ仁」曾在此營業，店家除了爌肉飯還有肉燥飯、蚵仔仁湯等小吃，還以門牌「220」為招牌，讓人誤以為店家門牌號碼就是「220」，其實是店家想出的廣告手法，店家生意好，去年底已經搬遷到民權路。
縣府指出，此區是當初為了拓寬中正路，縣府將鄰近住戶安置在該處，長期下來有人轉租開始做起生意至今；近期還可看減租作為夾娃娃機店，也有店家撐到最後一刻，在拆除前幾天才正式停業。
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