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台中違法農地超商95案居次 農業局：查報70件處理中

聯合報 / 記者劉柏均林佩均陳秋雲／台中即時報導
中市都發局截至今天為止，則是以都市計畫法79條，裁罰共20件。若複查2次皆未改善，則將案移回農業局強制拆除。圖／台中市都發局提供
中市都發局截至今天為止，則是以都市計畫法79條，裁罰共20件。若複查2次皆未改善，則將案移回農業局強制拆除。圖／台中市都發局提供

時代力量立委陳椒華今舉行記者會，公布六督農地違法超商數量，共計達349家，台中市以95家居次。中市農業局表示，目前查報回來共70件，其餘仍在調查，但農發條例中無罰則，則視其是否為都市計畫土地，告發於地政局、都發局裁罰。

台中市農業局表示，依照立委陳椒華提出數據中的95件案，區公所目前查報回來，通報共70件，其餘仍後續調查。但農發條例中並無罰則，僅能視該案土地是否為都市計畫土地，告發於地政局或都發局裁罰。

中市地政局截至110年底，以區域計畫法開罰，非都市土地部分農地作超商使用，共計13件，並限期改善；中市都發局截至今天為止，則是以都市計畫法79條，裁罰共20件。若以上案例複查2次皆未改善，則將案移回農業局強制拆除。

都市計畫 陳椒華 超商 時代力量 台中市

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