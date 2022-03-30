推動台中「文學道」 國光國小人行道綠美化9月完工

台中市東南區大智路打通，台中市議員邱素貞推動「城南之心計畫」，要將東南區零散分佈的綠帶串聯起來，爭取7500萬元經費，國光國小校門前的綠美化景觀工程，預計今年9月完工；另，興大園道、立德園道、東峰公園等「綠校園」，占地6公頃綠地，預計今年底完工。

邱素貞指出，東南區有多條綠園道，但沒有效串連、整合，無法發揮觀光效益，她早在2015年提出建議，打造媲美中西區「草悟道」成為「文學道」，讓東、南區多一點綠意。

都發局去年向營建署提出「台中市城南之心計畫」，獲得中央營建署、地方補助共7500萬元，配合國光國小師生作息，分二期工程施作。

第一期工程包含：國光國小周邊人行道、東峰國中周邊人行道、東峰公園（含228紀念碑）及大智排水、大智公園、立德東街園道。

其中，國光國小周邊人行道ㄇ字型部分，興大路段長150公尺、國光路段長220公尺、仁和路段長150公尺，預計今年9月完工。

另外，興大園道、立德園道、東峰公園、國光國小校園圍牆打開創造「綠校園」及街角文學廣場，串連大智公園、東峰公園、立德東街綠園道，打造東南區生態休閒綠軸帶，改造總面積約6公頃綠地，預計今年底完工。

國光里長陳雅惠說，學校圍牆採開放式綠籬，使校內外透明度增加，拉近社區距離，只要相關安全設施完備，是很好的作法。