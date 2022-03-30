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怪手拆除彰化「舊蚵仔仁」 50多年違建夷為平地

中央社 / 彰化30日電

彰化市50多年歷史的「舊蚵仔仁」違建今天拆除，多數商家在拆除前都已搬遷，彰縣府僱用的2輛怪手依序將整排違建鐵皮屋拆除、夷為平地，過程平和，也還給市容嶄新面貌。

彰縣府人員指出，俗稱「舊蚵仔仁」的違建戶占用彰化市中正路華山路交叉路口公有地，面積約有800多坪；50多年前，彰化市中正路進行拓寬，縣府將受影響住戶暫時安置在「舊蚵仔仁」空地，後來卻演變成攤商租用公有地做生意。

2017年魏明谷擔任彰化縣長時，向10多名攤商提告要求拆屋還地，官司纏訟多年，最高法院判決彰縣府勝訴，攤商提抗告遭駁回定讞，彰化地方法院今年2月22日發文通知彰縣府，今天執行拆除命令，拆除地上物。

彰化地院委託縣府執行拆除作業，縣府僱用2輛怪手，上午將整排鐵皮違章建築拆除，雖然小吃及五金店家都已搬遷，但工作人員不敢大意，還是先撬開鐵皮屋確認無人居住，再讓怪手拆除。

現場只剩1戶商家將冰櫃、冷氣機等物品搬上貨車，彰化縣警察局也派出員警管制交通，避免汽機車闖入影響拆除作業。

彰縣府財政處發布新聞指出，舊蚵仔仁違建被認定為有衍生重大公共安全意外之虞及影響周邊居民居住權益的違章建物，建物拆除完畢後，短期將評估最適當方案活化利用，長期則將配合參與商業區公辦都更，改善居民生活品質及提高土地利用價值。

違建 警察

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