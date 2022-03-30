董事長迷上手機攝影 鳥朋友幫他賺百萬捐助公益

彰化縣永靖高工校友會理事長、麗明營造董事長吳春山從工地小工做起，到帶領團隊蓋經典的台中歌劇院，熱心公益的他除了號召成立「台灣行動菩薩助學協會」，認養偏鄉貧童，近年還迷上攝影，用手機就可拍出一張張生動的白鷺鷥，今天起在母校辦攝影展「我的鳥朋友」，並將義賣所得捐助公益。

吳春山應母校之邀今天起到4月15日在永靖高工舉辦「我的鳥朋友」攝影展，今天校友彰化縣副縣長洪榮章等人也回母校參加開幕茶會，洪榮章說，吳春山用手機玩攝影，公務之餘也喜歡唱歌，還曾在國家音樂廳演唱，並結合興趣投身公益活動，都很值得學弟妹學習。

吳春山出身員林農家子弟，讀永靖高工時，就到工地實習，從建築小工做起，一路從工地主任到知名營造公司老闆，年輕時就非常吃苦耐勞，事業有成後，更開啟他的「斜槓人生」，從興趣中享受生活。

「只要願意踏出去，夢想永遠不會嫌晚」吳春山說，拍照對他而言是紓壓，看到美美的攝影讓人心情愉悅，在逢甲大學念EMBA時，就成立攝影美學學會，和同好一起交流分享作品，也開攝影展，一起做公益，透過自己的興趣還可以做善事。

會開始拍白鷺鷥是因吳春山注意到身邊的城市美景，他在台中七期綠園道散步時常看見白鷺鷥在水池棲息，被白鷺鷥優雅美麗身影所吸引，就拿起手機拍，至今已拍了8年約上萬張，而且每次開攝影展還會有人認購，他就捐做公益，他笑說「他的鳥朋友都成了百萬名鳥了」，因為義賣捐出去的攝影作品也累積有百萬。

難能可貴的是，吳春山善待員工，麗明營造把每個案子的25％利潤與員工分享，做為額外獎金，吳春山說「其實是員工善待我，如果不是他們的努力，公司怎麼能成長？」。

廿年前吳春山號召成立「台灣行動菩薩助學協會」，認養偏鄉貧童的營養午餐與課後輔導，至今已幫助數千位學童，捐出至少一億三千萬，他說，有些孩子長大也開始回饋社會，讓善的種子繼續發芽。