北屯運動中心今動工 特色：有「冰宮」 結合兒童運動
台中市北屯區目前人口有29萬928人，是最大行政區，當地民眾千呼萬喚國民運動中心，市府今舉行動工典禮，在地社團、里鄰長糸馬舟將投入7億7841萬元，預計2024年8月完工，擁有中部唯一滑冰場，重現往日「冰宮」，另規劃兒童運動、球類、泳池等空間。
台中市長盧秀燕指出，北屯國民運動中心將設置中部唯一的專業滑冰場，完成後市民可親子溜冰同樂。台中市滑冰選手近年在亞洲短道競速滑冰錦標賽、全國短道競速滑冰成績亮眼，但因台中缺乏合格滑冰場，選手每週二、五晚間須搭車前往台北小巨蛋，常常訓練到半夜，凌晨才能回家，未來北屯就有滑冰場，不必奔波。台中市體育總會滑冰委員會主委、市議員陳清龍大表歡迎。
運動局規劃，一樓為水療中心、游泳池及商業空間，二樓為兒童運動空間，三樓為多功能運動中心、綜合球場，地下一樓為冰刀溜冰場及地下停車場。
盧秀燕指出，北屯區新建社區多，不少年輕夫妻遷入、幼兒人口持續增加，大人小孩的運動空間需求也提高，市府集合運動局、建設局、地政局和交通局經費，全力打造「北屯國民暨兒童運動中心」讓喜愛運動的居民享有更便利的運動機會。另增設地下停車場，更符合在地期待。
建設局長陳大田說，北屯運動中心位在北屯區崇德路，面積有3630坪，連結北屯路商圈、潭子商圈、洲際棒球場等，有助北屯發展。建築規劃取得銀級綠建築標章和合格級智慧建築標章，將爭取公共工程金質獎。
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