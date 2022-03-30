快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

北屯運動中心今動工 特色：有「冰宮」 結合兒童運動

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市北屯國民運動中心開工，建築模擬圖。圖／建設局提供
台中市北屯國民運動中心開工，建築模擬圖。圖／建設局提供

台中市北屯區目前人口有29萬928人，是最大行政區，當地民眾千呼萬喚國民運動中心，市府今舉行動工典禮，在地社團、里鄰長糸馬舟將投入7億7841萬元，預計2024年8月完工，擁有中部唯一滑冰場，重現往日「冰宮」，另規劃兒童運動、球類、泳池等空間。

台中市長盧秀燕指出，北屯國民運動中心將設置中部唯一的專業滑冰場，完成後市民可親子溜冰同樂。台中市滑冰選手近年在亞洲短道競速滑冰錦標賽、全國短道競速滑冰成績亮眼，但因台中缺乏合格滑冰場，選手每週二、五晚間須搭車前往台北小巨蛋，常常訓練到半夜，凌晨才能回家，未來北屯就有滑冰場，不必奔波。台中市體育總會滑冰委員會主委、市議員陳清龍大表歡迎。

運動局規劃，一樓為水療中心、游泳池及商業空間，二樓為兒童運動空間，三樓為多功能運動中心、綜合球場，地下一樓為冰刀溜冰場及地下停車場。

盧秀燕指出，北屯區新建社區多，不少年輕夫妻遷入、幼兒人口持續增加，大人小孩的運動空間需求也提高，市府集合運動局、建設局、地政局和交通局經費，全力打造「北屯國民暨兒童運動中心」讓喜愛運動的居民享有更便利的運動機會。另增設地下停車場，更符合在地期待。

建設局長陳大田說，北屯運動中心位在北屯區崇德路，面積有3630坪，連結北屯路商圈、潭子商圈、洲際棒球場等，有助北屯發展。建築規劃取得銀級綠建築標章和合格級智慧建築標章，將爭取公共工程金質獎。

台中市政府今舉行北屯國民運動中心動土典禮，擁有中部唯一專業滑冰場，結合兒童運動，預計2024年8月完工。記者陳秋雲／ 攝影
台中市政府今舉行北屯國民運動中心動土典禮，擁有中部唯一專業滑冰場，結合兒童運動，預計2024年8月完工。記者陳秋雲／ 攝影

台中市 綠建築 盧秀燕

延伸閱讀

台中第19座公托在霧峰成立 盧秀燕：朝50座邁進

影／草湖交流道聯外道路通車 顏寬恒批因林佳龍使建設延宕

疫情升溫台中62校畢旅未禁止 盧秀燕：須提防疫計畫

綠批盧秀燕賣地 中市議員反嗆：拿土地正義操作階級對立

相關新聞

彰化縣府今鐵腕拆舊蚵仔仁一帶 逾過半地主仍觀望都更

彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府提告勝訴，彰化縣府今天上午會同彰化地方法院...

討論鎮瀾宮專案報告不歡而散 綠批迴避藍駁針對性太高

台中市議會今召開下次會程序委員會，民進黨要求市府專葉報告「大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導宗教團體制度的缺失檢討」，國...

董事長迷上手機攝影 鳥朋友幫他賺百萬捐助公益

彰化縣永靖高工校友會理事長、麗明營造董事長吳春山從工地小工做起，到帶領團隊蓋經典的台中歌劇院，熱心公益的他除了號召成立「...

北屯運動中心今動工 特色：有「冰宮」 結合兒童運動

台中市北屯區目前人口有29萬928人，是最大行政區，當地民眾千呼萬喚國民運動中心，市府今舉行動工典禮，在地社團、里鄰長糸...

南投敬老卡使用率僅3成 研議開放計程車方便長者外出

南投縣敬老愛心卡符合資格12萬人，受疫情影響，使用率降低再度下滑，只有3成。為了方便老人家搭乘大眾運輸系統，敬老愛心卡4...

台中第19座公托在霧峰成立 盧秀燕：朝50座邁進

台中市第19座、霧峰第2座公設托育中心上午在霧峰國中成立。市長盧秀燕說，她上任時台中市只有5座公託中心，這已遠超過她原來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。