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國8平交路口狀況多 台南爭取設高架橋改善交流道

中央社 / 台南30日電

台南市政府向中央爭取在安定區的國道8號與南133線平面相交路口增設高架橋改善交流道，今天接獲通知，國家發展委員會召開會議原則通過，待行政院核定後由交通部進行規劃。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，國道8號為台南市「三橫三縱」高、快速公路網的「中橫」系統，而國道8號、南133線現況為一處「平交路口」，行車動線複雜，車流行經路口均需減速甚至急速煞停，通車至今曾發生多起交通事故。

台南市工務局指出，因此路口受號誌管控，經常使主線車流延滯、回堵，嚴重影響國道1號台南系統交流道運作，明顯不符合高速公路系統的交通運作要求，台南市長黃偉哲積極向中央爭取增設高架橋改善交流道。

台南市工務局指出，台南市工務局提交「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」至交通部高速公路局第一階段審議通過，今天交由國家發展委員會第二階段審議獲通過，後續待行政院核定後，將由高速公路局辦理綜合規劃、環境差異分析等作業，市府工務局將協助規劃平面道路銜接及取得相關用地。

台南市工務局指出，「國道8號、南133線路口改善交流道計畫」增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，總建設經費約新台幣22.55億元，完工後對改善交通安全與國道8號快速運輸服務效能都有助益。

台南 國道 高速公路

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