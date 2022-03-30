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彰化縣府今鐵腕拆舊蚵仔仁一帶 逾過半地主仍觀望都更

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府鐵腕拆除彰化市中華段占有縣有地建物，盼改善都市景觀。記者林敬家／攝影
彰化縣府鐵腕拆除彰化市中華段占有縣有地建物，盼改善都市景觀。記者林敬家／攝影

彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府提告勝訴，彰化縣府今天上午會同彰化地方法院執行拆除占有縣有地住宅，縣府規劃未來依照地主意願與收回的公有地一併納入「彰化市中華段商業區都市更新單元」，不過目前42個私有地主還不到一半有意願加入都更，多數仍在觀望。

今天上午9點半展開拆除工作，有店家已將鐵架等先自行拆除，由於有的店家鐵門拉下，為確認店內狀況，先以機具撬開鐵門，逐一確認後才展開拆除，警方與救護人員都在一旁待命，就怕有突發狀況，幸好過程平順。

此一街廓臨被俗稱「舊蚵仔仁」位於彰化市魚市場商圈，其中被占有縣有地面積約80坪，縣府財政處指出，建物因無權占有，先前已認定為「有衍生重大公共安全意外之虞」及「影響周邊居民居住權益」的違章建築物，2017年向法院訴請拆屋還地，歷經三審確定，於今日執行拆除。

縣府建設處長湯國榮說，該區域鄰近機關、銀行、學校聚集，應屬商業精華區，但長期公有地被佔有、加上公共安全、衛生不佳，景觀破舊等，彰化縣縣府展開「警察宿舍周邊地區都市更新先期規劃案」的規劃設計，細分3個單元進行都市更新，包括這次拆除被占用的中華段商業區、華山路警察宿舍都市、彰化魚市場等，計畫範圍約13.13公頃。

中華段商業區有8成是私有土地，縣府開說明會蒐集地主加入都更的意願，有地主擔心自身權益或不捨長輩留下的土地沒有加入意願，也有臨路地主認為「舊蚵仔仁」即可方便進出，不需要再都更。

湯國榮說，中華段商業區因有公有地，若其他地主同意，不排除公辦都更，目前還在蒐集地主意願，若最後地主加入都更意願有限，警察宿舍與彰化魚市場主要都為公有地，仍會率先去做。

彰化縣府今鐵腕拆除彰化市中華段占有縣有地建物 。記者林敬家／攝影
彰化縣府今鐵腕拆除彰化市中華段占有縣有地建物 。記者林敬家／攝影
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府今天會同法院拆除佔有攤販。圖／彰化縣府提供
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府今天會同法院拆除佔有攤販。圖／彰化縣府提供
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府今天會同法院拆除佔有攤販。記者林敬家／攝影
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府今天會同法院拆除佔有攤販。記者林敬家／攝影

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