彰化縣府今鐵腕拆舊蚵仔仁一帶 逾過半地主仍觀望都更

彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府提告勝訴，彰化縣府今天上午會同彰化地方法院執行拆除占有縣有地住宅，縣府規劃未來依照地主意願與收回的公有地一併納入「彰化市中華段商業區都市更新單元」，不過目前42個私有地主還不到一半有意願加入都更，多數仍在觀望。

今天上午9點半展開拆除工作，有店家已將鐵架等先自行拆除，由於有的店家鐵門拉下，為確認店內狀況，先以機具撬開鐵門，逐一確認後才展開拆除，警方與救護人員都在一旁待命，就怕有突發狀況，幸好過程平順。

此一街廓臨被俗稱「舊蚵仔仁」位於彰化市魚市場商圈，其中被占有縣有地面積約80坪，縣府財政處指出，建物因無權占有，先前已認定為「有衍生重大公共安全意外之虞」及「影響周邊居民居住權益」的違章建築物，2017年向法院訴請拆屋還地，歷經三審確定，於今日執行拆除。

縣府建設處長湯國榮說，該區域鄰近機關、銀行、學校聚集，應屬商業精華區，但長期公有地被佔有、加上公共安全、衛生不佳，景觀破舊等，彰化縣縣府展開「警察宿舍周邊地區都市更新先期規劃案」的規劃設計，細分3個單元進行都市更新，包括這次拆除被占用的中華段商業區、華山路警察宿舍都市、彰化魚市場等，計畫範圍約13.13公頃。

中華段商業區有8成是私有土地，縣府開說明會蒐集地主加入都更的意願，有地主擔心自身權益或不捨長輩留下的土地沒有加入意願，也有臨路地主認為「舊蚵仔仁」即可方便進出，不需要再都更。