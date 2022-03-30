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南投敬老卡使用率僅3成 研議開放計程車方便長者外出

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣敬老愛心卡受疫情影響，使用率下滑到三成，縣府增加國光客運網路訂票，也研議開放搭乘計程車，方便老人家外出需求。記者江良誠／攝影
南投縣敬老愛心卡受疫情影響，使用率下滑到三成，縣府增加國光客運網路訂票，也研議開放搭乘計程車，方便老人家外出需求。記者江良誠／攝影

南投縣敬老愛心卡符合資格12萬人，受疫情影響，使用率降低再度下滑，只有3成。為了方便老人家搭乘大眾運輸系統，敬老愛心卡4月1日起可網路預訂國光客運車票，到站後刷卡扣點取票，南投縣社勞處也將到台中市交通局座談，評估計程車開放使用敬老愛心卡，讓老人家外出就醫訪友更方便。

南投縣社勞處長林志忠說，為便利南投縣長者北上探親或觀光，縣府爭取國道國光客運「南投、台北1831」、「埔里、台北1832」、「日月潭、台北1833」及「南投、基隆1806」等4條國道客運路線納入免費乘車補助範圍，4年前開辦至今，已支出1820萬8921元，顯見國道客運補助受到長輩歡迎。

4月1日開放網路訂票預約，方便老人家購票更方便，但要注意使用敬老愛心卡購買國光客運車票，無法退票，請民眾購票前務必確認所需搭乘日期、時間及路線後，再行刷卡購票。

社勞處統計，長輩使用敬老愛心卡用途主要是縣內客運就醫、復健、買菜等日常交通；其次是搭乘國道客運北上探親、訪友、觀光。但是前年和去年因疫情關係，敬老愛心卡使用率下滑到只有3成。

南投縣偏鄉多、公車路線少，偏鄉地區老人較難享受敬老愛心卡，為了方便偏鄉老人家外出交通需求，，社勞處4月1日將到台中市交通局參訪，瞭解敬老卡用在計程車的執行狀況，包括每月費用、系統程式開發、車隊配合意願等，希望在縣府財政可負擔情況下，開放計程車使用敬老卡，讓偏遠地區長者也可用愛心卡搭計程車，生活就醫更便利。

南投縣敬老愛心卡受疫情影響，使用率下滑到三成，縣府增加國光客運網路訂票，也研議開放搭乘計程車，方便老人家外出需求。記者江良誠／攝影
南投縣敬老愛心卡受疫情影響，使用率下滑到三成，縣府增加國光客運網路訂票，也研議開放搭乘計程車，方便老人家外出需求。記者江良誠／攝影

愛心 南投 國道客運

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