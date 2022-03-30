討論鎮瀾宮專案報告不歡而散 綠批迴避藍駁針對性太高

台中市議會今召開下次會程序委員會，民進黨要求市府專葉報告「大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導宗教團體制度的缺失檢討」，國民黨議員指基於宗教自由，不宜只針對鎮瀾宮。民進黨強調鎮瀾宮是指標，托嬰中心與幼兒園有虐嬰也提報告，並無不妥。

11位議員發言後，議長張清照宣布未達成共識，鎮瀾宮按不列入此次專案報告，綠營大喊抗議。

台中市議會定期會程序委員會在民進黨抗議「違反慣例！」「市府不敢管鎮瀾宮嗎？」議長張清照宣布散會，隨即離去。

民進黨團總召江肇國認為，鎮瀾宮是民眾關注的焦點，市府對大甲地區地方53庄民眾的質疑應說清楚，不要遇到鎮瀾宮就轉彎。

國民黨團書記長吳瓊華指出，鎮瀾宮上次改選是在前市長林佳龍任內，市府民政局同意核備，選舉過程有爭議為何當時不提？黨團同意市府須普遍監督人民團體運作，但不應有針對性，否則日後有人民團體之間的歧異，就拿來議會要求專案報告，有失專業。

無黨籍議員陳廷秀指出，人民有信仰宗教自由，憲法有相關規定，議會不該違憲，針對個別宮廟探討。

民進黨議員蔡耀頡、黃守達、林德宇、賴佳微、施志昌指出，市府針對人民團體或法人，本來就有監督審查的職責，民進黨團針對眾所矚目的鎮瀾宮要求提專案報告，這是合理調查了解，針對社會重大事件如虐嬰虐童案拿來討論，合情合理。

國民黨議員張瀞分、朱暖英、黃仁、黃健豪指出，市府對宗教團體有管理權限，但專案報告特別指明大甲鎮瀾宮，台中宗教團體多，哪個董監事改選可能有異見、聲音多，但議會沒有權力介入私有的財團法人，難道可把台中私人財團法人宮廟都拿來講嗎？