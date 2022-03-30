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老祖宗接受線上掃墓嗎？彰化市推了兩年才20件
清明節即將到來，很多民眾已陸續開始掃墓祭祖，為避免因路途遙遠或者塞車，以及因疫情引發群聚效應等因素，近年來內政部積極推動線上追思系統，在家遙祭，但彰化市從2020年建立線上追思系統，至今不過20人使用，顯然民眾對於線上掃墓接受度低。
彰化市立殯儀館指出，採線上追思在家遙祭的民眾，均是先人設有塔位，這對北部都會區民眾的接受度較高，主要考量到路途遙遠或者疫情因素，都會先行提出申請，在地人因為可以就近祭拜，甚至認為採線上祭拜，既無供品、上香，又沒親到塔前或塔前，對祖先不敬，因此意願偏低。
彰化縣環保局表示，不論是燒紙錢、雜草等燃燒行為都會產生空氣汙染、甚至導致火災，建議民眾在祭祖時，可選擇環保的祭祀方式，如以糧代金、以功代金、以花代香、雙手合十等，既環保又能維護自身健康。
彰化市納骨塔紀姓管理員說，像一般公墓掃墓，要分地藏王、土地公及祖先三處分別燒金紙，但彰化市納骨塔基於環保與空間考量，平時全部集中在環保金爐焚燒，在清明節則因量大全部集中運到垃圾焚化爐焚燒。紙錢拿到燒垃圾的焚化爐焚燒，過去是很難被接受的，但隨著政府宣導，加上年輕人對傳統比較不堅持，接度度也就提高很多。
彰化縣環保局因此結合縣內26鄉鎮市公所在公墓和納骨塔，共設置有45處紙錢集中點並提供清明祭祀疏文供民眾使用，為了為消弭民眾疑慮並表達尊重傳統習俗，已先請專業法師至溪州焚化廠舉辦「清明節淨爐科儀」，溪州焚化廠完成淨爐儀式，請民眾安心配合紙錢集中燒。
彰化縣環保局表示，目前已結合四大超商推動以功代金的代收管道，將原購買紙錢的金額，轉向更需要幫助的弱勢族群，響應環境友善祭祀新措施之時，也可表達慎終追遠的心意，希望藉此減少香枝及紙錢焚燒量及使用量。詳細資訊已公布在環保局網站供瀏覽下載。
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