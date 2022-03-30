快訊

找到了！和碩前副總裁蔡進國登山失聯 尋獲已無生命跡象

「小吃店」為何有女陪侍？酒國老司機領路看門道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中榮總抗癌鬥士今「植愛樹」 暖助創世、華山社福

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總乳房腫瘤外科今攜手「陽光姊妹淘」響應創世基金會「植愛樹」公益活動。圖／台中榮總提供
台中榮總乳房腫瘤外科今攜手「陽光姊妹淘」響應創世基金會「植愛樹」公益活動。圖／台中榮總提供

台中榮總乳房腫瘤外科今天攜手由抗癌鬥士組成的「陽光姊妹淘」，響應創世基金會「植愛樹」公益活動，共募集500多片愛心葉，捐贈1700包尿布及300組管灌營養品提供給創世基金會照顧的植物人，以及華山基金會關懷的失依老人，展現溫暖正能量。

活動發起人台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強說，抗癌鬥士「陽光姊妹淘」，彼此交流資訊、相互打氣，行善更是不落人後。今年不但繼續支持創世，也捐助關懷失依老人的華山基金會，更邀請台灣雀巢共襄盛舉，讓愛心加倍，關愛延續。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師蔡易臻分享，每當看見「陽光姊妹淘」抗癌過程生理及心理極度煎熬，仍樂觀積極奉獻愛心，讓她深深被感動。

台中榮總癌症防治中心主任李旭東說，很開心看到這份愛心延續下去，台中榮總有堅強的癌症醫療團隊和齊全的軟硬體設備，希望成為病友們最有力的後盾，讓「陽光姊妹淘」從身體到心理都建構良好的康復基礎。

「再次參與愛心活動感到很喜悅！」抗癌五年的陳志華分享，獲知罹癌時，內心痛苦無法接受，幸好有先生及「陽光姊妹淘」們一路的陪伴與鼓勵，才能正向面對疾病。在經歷長期抗癌後，不但體會生命的珍貴，也讓她想把愛與正面的能量傳給他人。

「陽光姊妹淘」除了集小愛成大愛奉獻給弱勢，也號召民眾日行一「膳」，成為弱勢植物人的溫柔後盾，植物人每餐都需透過鼻胃管獲得營養所需，一日需進食5至6餐，只要每月定期定額300元，就可以幫助植物人一日餐食，創世邀您一同讓這份愛「食」刻都在。愛心專線：（04）2384-1126分機9行膳小組。

台中榮總 愛心 抗癌

延伸閱讀

愛心發票少四成 台南4校大學生上街頭募發票救植物人

不要只會叫病人加油！小禎曝朱芯儀勇敢抗癌現況

棒球／抗癌成功復出講評美職 潘忠韋：能回來不容易

朱芯儀堅強抗癌 隋棠第一時間心疼：這條路不好走

相關新聞

討論鎮瀾宮專案報告不歡而散 綠批迴避藍駁針對性太高

台中市議會今召開下次會程序委員會，民進黨要求市府專葉報告「大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導宗教團體制度的缺失檢討」，國...

老祖宗接受線上掃墓嗎？彰化市推了兩年才20件

清明節即將到來，很多民眾已陸續開始掃墓祭祖，為避免因路途遙遠或者塞車，以及因疫情引發群聚效應等因素，近年來內政部積極推動...

台中第19座公托在霧峰成立 盧秀燕：朝50座邁進

台中市第19座、霧峰第2座公設托育中心上午在霧峰國中成立。市長盧秀燕說，她上任時台中市只有5座公託中心，這已遠超過她原來...

台中榮總抗癌鬥士今「植愛樹」 暖助創世、華山社福

台中榮總乳房腫瘤外科今天攜手由抗癌鬥士組成的「陽光姊妹淘」，響應創世基金會「植愛樹」公益活動，共募集500多片愛心葉，捐...

台中海鮮快炒餐會 20桌弱勢家庭暖心飽餐

今天中午台中市議員羅廷瑋舉辦「第六屆100啦海鮮快炒愛心餐會」，邀請弱勢家庭，席開20桌，大家在音樂會中共進午餐，度過不...

守住防疫淨土 南投縣鎖定3市鎮特定娛樂場所稽查

守護南投縣防疫淨土，縣府聯合防疫宣導小組昨晚鎖定草屯、南投、竹山等鄉鎮市，針對養生館、舒壓推拿等八大行業，優先執行稽查宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。