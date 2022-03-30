台中榮總抗癌鬥士今「植愛樹」 暖助創世、華山社福

台中榮總乳房腫瘤外科今天攜手由抗癌鬥士組成的「陽光姊妹淘」，響應創世基金會「植愛樹」公益活動，共募集500多片愛心葉，捐贈1700包尿布及300組管灌營養品提供給創世基金會照顧的植物人，以及華山基金會關懷的失依老人，展現溫暖正能量。

活動發起人台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強說，抗癌鬥士「陽光姊妹淘」，彼此交流資訊、相互打氣，行善更是不落人後。今年不但繼續支持創世，也捐助關懷失依老人的華山基金會，更邀請台灣雀巢共襄盛舉，讓愛心加倍，關愛延續。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師蔡易臻分享，每當看見「陽光姊妹淘」抗癌過程生理及心理極度煎熬，仍樂觀積極奉獻愛心，讓她深深被感動。

台中榮總癌症防治中心主任李旭東說，很開心看到這份愛心延續下去，台中榮總有堅強的癌症醫療團隊和齊全的軟硬體設備，希望成為病友們最有力的後盾，讓「陽光姊妹淘」從身體到心理都建構良好的康復基礎。

「再次參與愛心活動感到很喜悅！」抗癌五年的陳志華分享，獲知罹癌時，內心痛苦無法接受，幸好有先生及「陽光姊妹淘」們一路的陪伴與鼓勵，才能正向面對疾病。在經歷長期抗癌後，不但體會生命的珍貴，也讓她想把愛與正面的能量傳給他人。

「陽光姊妹淘」除了集小愛成大愛奉獻給弱勢，也號召民眾日行一「膳」，成為弱勢植物人的溫柔後盾，植物人每餐都需透過鼻胃管獲得營養所需，一日需進食5至6餐，只要每月定期定額300元，就可以幫助植物人一日餐食，創世邀您一同讓這份愛「食」刻都在。愛心專線：（04）2384-1126分機9行膳小組。