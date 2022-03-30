台中海鮮快炒餐會 20桌弱勢家庭暖心飽餐

今天中午台中市議員羅廷瑋舉辦「第六屆100啦海鮮快炒愛心餐會」，邀請弱勢家庭，席開20桌，大家在音樂會中共進午餐，度過不一樣的音樂饗宴。羅廷瑋說，他沒有雄厚的家世背景，但他願意站出來為地方服務，希望能拋磚引玉，溫暖社會每一個角落。

羅廷瑋感謝「100啦海鮮快炒」的徐老闆以及許多默默付出的善心人士出錢出力，每年舉辦愛心餐會，還有結合中華民國微笑天使協會與東區家庭福利中心等單位，讓弱勢家庭能感受到社會的溫暖。

羅說，他沒有雄厚的家世，「但是我會做事」，他提出東南區的願景，而希望在座的大家當他的靠山與背景，也盼拋磚引玉，讓社會各界一同發揮愛心，溫暖社會每一個角落。未來愛心餐會也會持續舉辦，讓大家像一家人，一起享用餐點。