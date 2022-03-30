防公墓火警延燒 鰲峰山區12座水塔保安
清明節家戶掃墓，若發生公墓火災易延燒至保安林地造成森林火災，為及時搶救，東勢林管處在清水鰲峰山區建置12座水塔，儲水量達60公噸。此外，4月5日舉辦金紙集中焚燒。
東勢林管處今天發布新聞稿指出，統計自105年至今，台中市和平、東勢、石岡、新社、豐原、北屯、太平、后里、以及苗栗泰安、宜蘭大同、南投仁愛部分國有林班地，共發生60件森林火災，其中，以清水、沙鹿地區發生率最高，共36件，佔總發生件數60%。
東勢林管處表示，因清水及沙鹿地區公墓多與保安林地相鄰，公墓火災易延燒至保安林地造成森林火災，保安林距離可利用的消防栓來回時間約需15分鐘，為提升搶救效能，在與公墓相鄰的保安林（清水鰲峰山地區）設置森林消防水塔及管線工程，共4處建置12座水塔，儲水量達60公噸。
110年強化水塔管線輸送設備，連接成區域水線鏈，縮短水源供給時間，減少森林護管員及消防人員搶救森林火災時因水源問題而疲於奔命。
為免掃墓過程產生的星火導致森林火災，東勢林管處攜手台中市消防局清水分隊、台中市環保局、清水區清潔隊及台中市生命禮儀管理處，4月5日在清水區橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動。
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