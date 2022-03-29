影／共度疫情 南投演藝團體深入市場、廟埕演給你看

新冠肺炎疫情衝擊藝文表演，藝術工作者營運困難，南投縣文化局4月起舉辦「藝起同樂」藝術下鄉，邀請優秀戲劇、音樂團隊到全縣13鄉鎮市菜市場、廟埕演出，讓鄉親就近欣賞表演，也伸出援手幫助表演團隊度過疫情困境。

李靜芳歌仔劇團團長李靜芳說，疫情持續2年多，劇團面臨重大挑戰，除了日常營運開銷，團員收入銳減，生計困難。更重要的是，藝術表演者沒了舞台，歌仔戲推廣更困難，也擔心人才出現斷層。幸好，南投縣文化局持續協助，舉辦「藝起同樂」，除了增加收入外，也讓劇團找回舞台和觀眾。

南投縣文化局長林榮森說，南投縣幅員遼闊，為了讓各鄉鎮民眾享有均衡的藝文資源，每年都規畫南投在地演藝團隊巡迴徵選及演出，讓表演藝術和民眾生活更貼合，培養表演藝術欣賞人口，也希望能透過13鄉鎮演出讓民眾能親近表演藝術，吸引大家走入劇場，落實文化平權。

今年度「藝起同樂」巡演透過徵選，將從4月至9月期安排不同類別精彩表演，共有2場表演戲劇節目，2場歌仔戲節目，3場舞蹈類、3場布袋戲節目及3場音樂類型的節目，共計13場。演出地點包括學校、廟埕、社區活動中心甚至菜市場，首場4月2日在魚池鄉東光國小開始，由埔里曼暉舞蹈團演出。