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中市府追思先賢 北區、豐原區忠烈祠聯合春祭國殤典禮

聯合報 / 記者劉柏均黃寅／台中即時報導
副市長黃國榮今早到北區忠烈祠，祭祀追思先烈。圖／台中市政府提供
副市長黃國榮今早到北區忠烈祠，祭祀追思先烈。圖／台中市政府提供

今天是青年節，台中市政府於北區、豐原區忠烈祠，同步舉行遙祭黃陵春祭國殤典禮，分別由副市長黃國榮、陳子敬擔任主祭官，帶領各界與會代表、烈士遺族家屬祭祀追思，上香、獻花、讀祭文，緬懷先賢烈士對國家的貢獻，同時一一向遺族拱手致意，場面莊嚴肅穆。

中市副市長黃國榮表示，台灣民眾今日能夠享受民主的果實，都是先烈先賢無私地犧牲奉獻，台灣才得以發展繁榮，奠定安和穩定的生活。他也提到，俄烏戰爭爆發至今超過一個月，造成300多萬烏國人民流離失所，戰爭的可怕更顯和平的珍貴，呼籲大家珍惜台灣的民主、和平、自由，另一方面也共同為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

副市長陳子敬今日也前往豐原區忠烈祠祭祀追思，他表示，感念先賢烈士「犧牲小我、完成大我」的偉大情操，盼望這份無私奉獻的精神能持續傳承，勉勵大家團結一致，共同守護家園。

台中市孔廟忠烈祠聯合管理所說明，因應新冠肺炎疫情，今日典禮全程佩戴口罩並配合防疫規範，落實實聯制、量體溫及酒精消毒，同時在遺族報到時併同發放遺族慰問金，典禮中以拱手向遺族致意，代替以往由主祭官親自頒發禮金、握手程序，精簡參與人數且取消表演節目，降低感染風險。

今日國殤典禮在北區、豐原區忠烈祠舉行，北區忠烈祠由黃副市長、民政局副局長周瑺玫、財政局長羅仙法、陸軍第五地區支援指揮部指揮官梁永坤、中部地區後指部政戰主任熊碩成及台中市後指部政戰處長林三雄、各區區長及戶所主任等人陪祭，市議員李中、羅廷瑋、陳文政也派員到場致意；豐原區忠烈祠則由陳副市長、市府參議吳東耀、民政局副局長徐照山、陸軍裝甲第五八六旅旅長陳宏詩、各區區長及戶所主任等人均到場陪祭。

忠烈祠 台中市

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