影／草湖交流道聯外道路通車 顏寬恒批因林佳龍使建設延宕
台中市政府今舉辦「大里聯絡道高架橋下增設平面道路一期工程第一階段」以及「大里區草湖地區聯外道路（含AI-005延伸）新闢工程」的通車典禮，市長盧秀燕、立委何欣純致詞都感謝歷經多年努力才見到成果，但前立委顏寬恒致詞除了表示感謝，也「感慨」聯外道路工程在林佳龍擔任市長後，因未積極進行用地取得，致使建設被延宕了5年。
對於顏寬恒的說法，林佳龍辦公室僅簡短回應說，本案在林市長任內已經進行工程規劃設計及土地徵收預算編列，並無延宕。
所謂的大里聯絡道高架橋下增設平面道路一期工程第一階段，指的是在台74號道路高架橋下闢建大里至霧峰的平面道路，今天已完成大里溪至草湖溪的大里段內側道路，並開放通行，霧峰段則要待草湖交流道完工後進行，預計明年第一季完工。大里區草湖地區聯外道路（含AI-005延伸）新闢工程則是指由交流道匝道至大峰路的中山路部分，今已完工通車。
這兩項工程配合草湖交流道年底完工，將大幅改善大里草湖地區的對外交通，尤其讓台中軟體園區終於有方便的對外道路，是大里地區近年重要的交通建設。
盧秀燕致詞說，草湖交流道增設匝道花費15億元，其中有9億元由市府出資徵收土地，高架橋下增設平面道路市府自辦花費4.3億元，中山路花費4.6億元，市府占3.4億元，總共市府花了17（應為16.7）億元，這得感謝市議員們的支持和協助。她當場向當地的西湖里長賴加彬恭喜，要他在橋下平面道路完工後請大家喝咖啡，賴則拱手說好，並向盧致謝。
何欣純說，她當市議員還懷孕時就參與會勘，看到今日能通車實在很高興，感謝胡志強、林佳龍和盧秀燕市長的市府團隊，也感謝立委簡肇棟、顏寬恒，甚至是江連福都必須感謝。她說，她跟盧市長不見得所有的事情意見都一樣，但對地方重大的交通建設則是一樣的。
顏寬恒致詞說，大峰路到匝道這一段的中山路是胡志強任內最後一年核定的都市計畫外優先取得道路計畫用地，是為了能讓草湖交流道能成型，所以優先取得這個計畫道路用地，但因胡志強未能連任而被延宕，一直到盧市府2018開始取得用地，2020年6月才動工，今天才能見證道路通車。他說十分感慨，並認為不應該因為政治立場不同，而犧牲了草湖地區10年的時間。
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