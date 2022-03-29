影／草湖交流道聯外道路通車 顏寬恒批因林佳龍使建設延宕

台中市政府今舉辦「大里聯絡道高架橋下增設平面道路一期工程第一階段」以及「大里區草湖地區聯外道路（含AI-005延伸）新闢工程」的通車典禮，市長盧秀燕、立委何欣純致詞都感謝歷經多年努力才見到成果，但前立委顏寬恒致詞除了表示感謝，也「感慨」聯外道路工程在林佳龍擔任市長後，因未積極進行用地取得，致使建設被延宕了5年。

對於顏寬恒的說法，林佳龍辦公室僅簡短回應說，本案在林市長任內已經進行工程規劃設計及土地徵收預算編列，並無延宕。

所謂的大里聯絡道高架橋下增設平面道路一期工程第一階段，指的是在台74號道路高架橋下闢建大里至霧峰的平面道路，今天已完成大里溪至草湖溪的大里段內側道路，並開放通行，霧峰段則要待草湖交流道完工後進行，預計明年第一季完工。大里區草湖地區聯外道路（含AI-005延伸）新闢工程則是指由交流道匝道至大峰路的中山路部分，今已完工通車。

這兩項工程配合草湖交流道年底完工，將大幅改善大里草湖地區的對外交通，尤其讓台中軟體園區終於有方便的對外道路，是大里地區近年重要的交通建設。

盧秀燕致詞說，草湖交流道增設匝道花費15億元，其中有9億元由市府出資徵收土地，高架橋下增設平面道路市府自辦花費4.3億元，中山路花費4.6億元，市府占3.4億元，總共市府花了17（應為16.7）億元，這得感謝市議員們的支持和協助。她當場向當地的西湖里長賴加彬恭喜，要他在橋下平面道路完工後請大家喝咖啡，賴則拱手說好，並向盧致謝。

何欣純說，她當市議員還懷孕時就參與會勘，看到今日能通車實在很高興，感謝胡志強、林佳龍和盧秀燕市長的市府團隊，也感謝立委簡肇棟、顏寬恒，甚至是江連福都必須感謝。她說，她跟盧市長不見得所有的事情意見都一樣，但對地方重大的交通建設則是一樣的。