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蓋國家歌劇院開金嗓圓夢 暖心營造董座助3社福團體

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山（右四）今天捐出「寶島弦情─惜情的春山．傳唱台灣愛」音樂會全數售票收入做公益。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右四）今天捐出「寶島弦情─惜情的春山．傳唱台灣愛」音樂會全數售票收入做公益。記者趙容萱／攝影

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山承接興建世界第九大地標建築台中國家歌劇院，曾許願要辦音樂會、幫助弱勢，如今夢想成真。吳春山結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團共同出演的「寶島弦情─惜情的春山．傳唱台灣愛」公益音樂會上月25日在台中國家歌劇院大劇院圓滿落幕，售票收入今天全數捐贈三家公益團體。

吳春山說，當日票房結算後總計收入76萬7305元，今天全數捐贈給麗明營造長期支持的三大公益團體，包括台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)、台灣行動菩薩助學協會，以及台灣老樹救援協會，平均每個團體可獲贈25萬5768元，麗明善集結眾人的善心，讓愛在我們共同生活的台灣土地上一直延續下去。

吳春山說，台中國家歌劇院由日本建築師伊東豊雄設計，無樑柱的曲牆建築工法是全球第一次被設計出來的，挑戰營建技術，工程流標5次。麗明營造承接後，研發出多項專利工法，花5年蓋好，更吸引各國專業人員前來取經，提升台灣營造工程的能見度。

台中國家歌劇院2014年外部鷹架卸除後，吳春山曾許願落成後要在裡面辦公益音樂會，去年麗明營造25周年慶，平安夜在國家歌劇院辦感恩音樂會，吳春山初登台獻唱2首歌曲，今年由新加坡商新意力音樂公司、台灣梧桐弦樂團共同發起，麗明營造獨家贊助。

吳春山說，這場音樂會緣起於「愛台灣」的念想，籌劃半年、動員上百人，集結三個世代音樂家用不同的方式演繹對台灣的愛，也創下台中國家歌劇院罕見的票房紀錄，全場近2000個可售座位於開演前一周全部完銷，音樂會在聽眾安可聲不斷、演出人員頻頻出場謝幕的盛況中圓滿落幕。

台灣梧桐弦樂團。記者趙容萱／攝影
台灣梧桐弦樂團。記者趙容萱／攝影

音樂會 國家歌劇院

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