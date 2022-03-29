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擴大清消！台中市太原棒球場即日起暫停使用至31日

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市政府昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，太原棒球場即日起至3月31日，暫停使用。圖／台中市運動局提供
台中市政府昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，太原棒球場即日起至3月31日，暫停使用。圖／台中市運動局提供

國內本土疫情升溫，確診數持續增加，台中市運動局針對各戶外運動場域全面加強清消，昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，而太原棒球場自即日起暫停使用至3月31日，全面清潔與消毒噴灑，全力防疫。

運動局長李昱叡表示，市府除針對室內運動場館持續落實各項防疫準則，同時也針對戶外運動場域擴大清消，全面防疫。目前戶外場域已完成太平區祥順運動公園、太平區運動場、大里運動公園、潭子運動公園、北屯中興籃槌球場、石岡土牛運動公園、太原棒球場及太原足球場等處，清明連假前後也將再次全面加強清潔與消毒噴灑，防疫持續不中斷。

李昱叡指出，清消重點包含出入頻率高的進出口及步道、座椅、遊具、體健設施等，廁所也提高清消頻率，並要求維護團隊穿著工作防護衣、防毒面具、護目鏡及拋棄式手套，以背負式噴灑裝置搭配次氯酸鈉消毒液噴灑等標準作業程序，確保清消工作落實。

台中市政府昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，太原棒球場即日起至3月31日，暫停使用。圖／台中市運動局提供
台中市政府昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，太原棒球場即日起至3月31日，暫停使用。圖／台中市運動局提供
台中市政府昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，太原棒球場即日起至3月31日，暫停使用。圖／台中市運動局提供
台中市政府昨(28日)已完成太原棒球場及太原足球場清消作業，太原棒球場即日起至3月31日，暫停使用。圖／台中市運動局提供

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