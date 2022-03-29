綠營新人林佳儀力拼台中海線黨內初選 陳亭妃北上拉票

民進黨台中市議員黨內初選於上周五登記完畢，將於4月11日進行民調，第二選區(沙鹿、清水、梧棲)擬參選人林佳儀，今邀立委陳亭妃、市議員張家銨「女力連線」，上午到沙鹿市場掃街拜票，為綠營於海線再拚一席女議員。

民進黨市議員初選將於4月11日開始，「台灣正青」林佳儀，此次以新人之姿挑戰台中第二選區，勤跑地方，積極爭取民眾支持；今天更邀請同黨立委陳亭妃、市議員張家銨陪同，組成「女力連線」，呼籲民眾「電話唯一支持林佳儀」。

身為首次面對初選考驗的新人，林佳儀表示，雖然是首次參選，但自己其實已經擔任政治幕僚超過10年。從擔任議員助理到台中市民政局秘書和市長秘書，工作都和地方議題息息相關，對地方服務和處理市政議題早已不是新人，希望能已這些訓練的成果，服務海線鄉親，推動自己家鄉的進步。

談到台中和海線近年的發展，林佳儀批評，這幾年盧市長任內，根本不在意年輕人，更完全放棄海線發展，只在意特定家族、財團等地方勢力，令年輕人們及所有海線居民既失望又生氣。為翻轉這些亂象，自己提出涵蓋交通建設、嬰幼托育、樂齡長照、改善空汙和居住正義等政見，期許自己能夠成為海線正義使者，打破現在市府的爭議，為海線的民眾發聲。

立委陳亭妃提到，今日特別到台中來，希望呼籲海線的民眾，再拚一席綠色女力，讓年輕、勇於面對挑戰的林佳儀，代表海線人民進入市議會爭取福利。