八卦山春日鐵道櫻花騎旅一日遊 早鳥價2百元有找

春暖花開好時節，本名苗啟誠的玩美南人Eric騎自行車介紹八卦山三鐵路線，沿著台灣母親河-八堡圳拜訪農村人文景點，跟集集二水線小火車併肩追風賞花旗木，行程包括隨行補給車、餐食和保險服務，一日行原價每人1499元，4月8日前100名報名者，享199元超值優惠。

交通部觀光局參山國家風景區管理處與水保局南投分局邀請旅遊達人Eric帶路，暢遊春日八卦山。參山處長曹忠猷表示，卦山三鐵多元自行車路線，具有三鐵（高鐵、台鐵、鐵馬）與八卦山風景區兩大特色，旅遊達人以高鐵彰化站為起點，經過田中鄉，走訪二水老街、林先生廟、八堡圳分水口和源泉車站。

沿著八堡圳公園旁的二水自行車道向前行，欣賞平地櫻花之稱的粉紅花旗木，還有機會遇見集集鐵路支線火車，體驗「鐵馬尬火車」的新鮮快感。騎到停放蒸汽老火車頭的二八水水公園和老火車頭合影，並用手機全程記錄，即可獲贈Go Bike TAIWAN玩騎認證限量專屬紀念認證勳章，還可得到參山處加碼贈送的「鷹揚八卦茶包小禮盒」。