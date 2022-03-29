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危樓拆除後接連遭堆廢棄物 中市府要求地主改善

中央社 / 台中29日電

台中市霧峰區一處社區，921地震時遭震毀後強制拆除，但有前台中市議員接獲民眾反映，當地建築廢棄物堆置，宛如社區毒瘤；中市府表示，該處接連遭棄置廢棄物，將要求地主改善。

台中市霧峰區全家福社區23棟透天民宅，在921地震時震毀傾斜，前台中市議員張芬郁日前接獲民眾反映「沒拆乾淨」，張芬郁前往勘查，發現建築廢棄物堆置、雜草叢生，宛如社區毒瘤。

張芬郁告訴中央社記者，921地震後，全家福社區23棟倒塌的透天民宅，17年來遲未處理宛如廢墟，地方民眾不斷陳情希望拆除，都無法如願，直到她擔任市議員期間，提案爭取終於讓市府編列預算，於民國105年底動工拆除。

張芬郁表示，全家福社區拖了17年才進行拆除，沒想到負責拆除工程的市府都發局「頭洗一半也不洗乾淨」，讓拆除危樓的美意大打折扣，現場建築廢棄物堆置、雜草叢生，她呼籲相關單位重視地方民眾意見，避免造成公安問題。

台中市政府發布新聞稿表示，全家福社區於106年1月11日強制拆除完畢；由於強制拆除並非公務預算支列，都發局向建築物所有權人追償強制拆除所需費用，所有權人已完成繳納。

針對建築物拆除後遺留廢棄物，都發局表示，已於106年1月23日通知原建物所有權人，應於同年3月25日前自行清除完畢，環保局於108年8月5日通知土地所有權人限期改善，經複查未改善，同年9月6日以違反廢棄物清理法各處6名土地所有權人新台幣1200元罰鍰，事後地主已全數清除完成。

環保局指出，霧峰區清潔隊今年初接獲當地里長反映，該處又遭棄置廢棄物，霧峰區清潔隊已於今年1月25日函文地主限期改善，經複查確認改善完成，今年3月29日再接獲通報遭棄置廢棄物，將依法函文土地所有人限期改善，若未改善將加重裁罰，最高可處6000元罰鍰，維護環境品質。

廢棄物 建築 台中市

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