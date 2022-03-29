中市iBike今破一千站 時力批：安全騎乘空間在哪？

台中市交通局今宣布提早達標「iBike倍增計畫」，全市已建置1329個公共自行車租賃站。時代力量台中黨部后里豐原區主任傅智恒表示，台中市安全通行的自行車騎乘空間未到位，設再多站只是增加交通事故。台中市交通局長葉昭甫說，設站同步鼓勵市民使用，雖難立竿見影，但市府針對人本交通、道安防治等已同步進行。

傅智恒表示，根據道安資訊查詢網統計，台中市4年來自行車事故連年攀升，從2018年的1797件、死亡數12人，到了2021年的2195件、死亡數22人，事故量增加逾2成，死亡數增加逾8成，更是六都排名第三。推動「iBike倍增計畫」不應只衝數量，連交通事故都倍增。

傅智恒進一步指出，市府從2014年起，用在建置iBike站的經費已投5億多元，號稱有690公里的自行車道、70公里自行車專用道，幾乎都是觀光休憩用途，只有17.2公里屬於「人行步道及自行車路網改善計畫」，連1%都不到，台中市民幾乎要在道路上與汽機車爭道。

傅智恒呼籲，除了廣建iBike站外，應更積極建立友善的自行車道，還給市民安全的人本交通空間，推展自行車政策才是根本之道。

交通局長葉昭甫表示，市府推動捷運、公車與自行車相關站體，要先養成市民使用習慣，逐步搭建人本交通空間，反觀20年前的台北市，當時單車族少，市府也是先推動單車站再鼓勵使用，現在成效良好。

葉昭甫說，去年全國交通事故統計，台中市A1類交通事故降低率最高，市府重視道安防治、人本交通、綠色運具與大眾運輸，雖難立竿見影，但市府堅持同步進行，提升道路使用安全。