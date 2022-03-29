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影／巨石擋道3天 南投「全台最爛的路」今總算搶通了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今總算搶通。圖／讀者提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今總算搶通。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8K翠巒路段日前因雨落石坍方，雙向交通中斷3天，直至今天總算放晴，經重機具及人員趕工清除土石，將近中午時已恢復通行，但村長高政光提醒，道路上方邊坡仍不穩定，往來人車要注意安全。

投89線力行產業道路有「全台最爛的路」之稱，其中15.8K處翠巒路段因邊坡嚴重裸露，道路狀況極不穩定，幾乎逢雨必坍，上週六（26日）就因前往勘查果然又坍方，大小土石從高處不斷滑落，當地公所獲報後緊急封路，雙向交通中斷。

事發後，仁愛鄉公所馬上通報縣府，縣府也立刻派遣負責搶修的開口契約廠商到場待命，但因山上持續降雨，還不時有濃霧，導致搶修人員及重機具無法作業，只好繼續封路，直至今天山區總算放晴，這才開始著手清除土石，搶通道路。

翠華村長高政光說，搶修人員確認天氣許可後，今天一早就派遣挖土機等大型機具清除路面土石，將近中午的時候就順利搶通，現在雙向交通已恢復，道路上方邊坡還是不太穩定，且過2天可能又會下雨，因此民眾通行時必須注意安全。

南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今天總算搶通。圖／高政光提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今天總算搶通。圖／高政光提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今天總算搶通。圖／高政光提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今天總算搶通。圖／高政光提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今天總算搶通。圖／高政光提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段26日因雨坍方，巨石擋道3天，今天總算搶通。圖／高政光提供

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