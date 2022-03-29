竹山也有賞螢秘境 大鞍螢火蟲季4月登場

4至6月是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近，不但有一個美麗不已的賞螢步道，鎮公所表示，民眾若不想跑那麼遠，田子里也是一個很棒的選擇，在田家樂社區附近，有一區賞螢區，每年也是螢火蟲物密集區，一整條路螢光閃閃，是當地居民不捨對外公布的賞螢秘境，未來勢必吸引不少遊客追著牠跑，順道吃美食、逛老街。

竹山鎮公所指出，每年南投縣是全台最大的賞螢勝地，竹山大鞍、田子里有不少賞螢的景點，每年4月起從大鞍地區的螢火蟲季登場，沿著秘境步道走，小小發光體魅力可不小，隨處可以輕易看見螢火蟲蹤跡，此外，在大鞍地區的每家民宿，這麼多的在最自然的良好生態中，也都可以欣賞點點的螢光，非常值得來走一遭。

此外，在低海拔的田子里除了可以看螢火蟲外，若幸運還可以在田家樂社區看見「發光小菇」，有稱螢光小菇，這種菇分布於台灣、日本、泰國、爪哇與香港地區，為這些地區偶見的木棲腐生的小型菇類，生長於春夏季的低海拔林區。特點是夜間會發出綠色瑩光，平常色澤為白色。