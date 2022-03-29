台中一年三起火燒公車案 市府：已全檢查 加速汰換老車

台中市1輛98路公車25日行經神岡區，突起火燃燒，幸駕駛立即通報搶救，無人傷亡。民進黨議會黨團幹事長周永鴻今指出，台中市公車1年來已經發生3起火燒車事件，要求交通局公捷處應該全面檢測公車狀況，並加速汰換老舊公車。

台中市神岡區1輛98路公車，25日行經神岡區神林路一段時，車尾突冒出陣陣濃煙與火勢，幸司機及時發現，第一時間疏散所有乘客、安排轉乘，並通報消防到場搶救，無人傷亡。

周永鴻表示，台中市去年3月至今已經發生3起火燒車事件。去年3月12日，台中客運201路公車在東區，引擎突然起火燃燒；去年6月17日，全航客運158路公車行經大里區時也發生起火事故，加上25日神岡區東南客運98路公車起火，已經是第3起，讓市民對公車的安全有嚴重疑慮。

周永鴻更指出，台中市還有超過60台超過12年的老車服役中，近期常接到神岡民眾反映，有公車因故障脫班情形，造成民眾就學、就醫極大不便，要求市府應全面檢測公車狀況，並加速汰換老舊公車，不要讓市民搭公車變成在玩命。

中市府交通局提到，上周行駛神林路、途中起火燃燒的東南客運98路公車，該車輛於2012年出廠，目前車齡為10年，並未超過低地板公車12年的車齡限制，且有定期驗車紀錄，最近一次為去年11月，並於2月23日進行2級保養。經客運業者釐清起火原因後，初判起火點位於車尾的引擎電腦，交通局已請業者，針對同款車型的引擎電腦全面檢測，也請有使用同款車型的所有業者全面檢查。

另外，台中客運201路、全航客運158路公車日前發生車輛異常，經查證，分別為啟動馬達線路異常冒煙及引擎上方線圈老化所致，為維護民眾乘車安全，交通局已再要求所有業者，落實車輛相關檢測及保養，確保公車正常行駛。