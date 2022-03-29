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彰化成立青年發展處 潮牌設計師黃金樺今接處長

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今成立青年發展處，推動青年政策。記者林敬家／攝影
彰化縣府今成立青年發展處，推動青年政策。記者林敬家／攝影

彰化縣青年流失嚴重，今天成立青年發展籌備處，並找來46歲潮牌創辦人黃金樺接任處長一職，議會公關室主任洪世益將升任青年發展處副處長；縣府調整人事組織還包括4月1日起，城觀處長與法制處長兩人將商調議會，議會三位主任將進縣府升官。

彰化縣議會臨時會日前通過縣府組織自治條例第6條條文修正案，同意縣府裁撤法制處，新設交通處、青年發展處，今天青發處籌備處揭牌。

彰化縣長王惠美介紹新任青年發展處長指出，黃金樺處長是彰化子弟，26歲到美國哥倫比亞深造取得碩士，專長是建築及設計，在紐約是執業建築師，自己也創業擁有兩個品牌，感謝他的父母讓他返鄉服務，因為在彰化服務的薪水與過去業界相差很多倍。

青發處長黃金樺是潮牌「日常經典」、「日常野草」的創辦人，他指出這次回來彰化，發現彰化青年創新力在各地蓬勃發展，希望打造平台，導入長期在外的行銷資源，推廣彰化品牌；彰化傳產技術資本雄厚，希望安排與青創有更多對談與結合，並導入聯合國的永續發展目標（SDGs），讓創意不只單純是美學展現，要能接軌國際，以及有永續商模的實力。

黃金樺也說，因是建築師背景，未來將以「青創聚落、翻轉街區」打造具有吸引力的城市景觀與街區生活。

縣府人事處指出，青年發展處包括綜合規劃科、職涯發展科、資源整合科，處長、副處長加上三名科長與科員預計有20人，目前除了府內同仁轉任到青發處，還有外補人員，青發處目前設籌備處是因人員還須補足，加上新任處長須符合公務人員服務法，將過去負責的公司與事業移轉出去。

縣府4月1日起也有新的人事調整，城市暨觀光發展處處長田飛鵬也與縣議會總務主任王瑩琦對調，曾任城觀處副處長王瑩琦離開縣府進議會已多年，這次回鍋城觀處升任處長。

縣府法制處長黃耀南在法制處裁撤併入行政處後，將被商調接任法制室主任，現任議會法制室主任許瓊文則將接任縣府秘書。

彰化縣府成立青年發展處，找來建築師、品牌創辦人黃金樺接任。記者林敬家／攝影
彰化縣府成立青年發展處，找來建築師、品牌創辦人黃金樺接任。記者林敬家／攝影

青年 建築

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