兒童節到！南投埔里學童玩生態 還能看免費電影

兒童節將屆，南投埔里Feeling18巧克力工房與公所合作贈送蝴蝶酥，山明影城今再加碼「音速小子2」電影票，給全鎮近4000名學童，妮娜「巧克力專車」則開進鹿谷偏鄉；草屯鎮公所贈送萌虎午睡枕，盼學童能安穩午睡，養足精神學習。

草屯鎮長簡景賢說，今年適逢虎年，並考量學童有午睡需求，擇定童趣又討喜的「萌虎午安枕」，輔助活潑好動的孩子在校活動後，能安穩與適當的午睡休息，提升午後的學習效果，紀念性及實用性兼具，今起分送至鎮內各小學及幼兒園。

埔里鎮公所則與在地業者合作，今年送給全鎮學童每人1份「蝴蝶酥」，今天再加碼「音速小子2」電影票1張，公所表示，feeling18巧克力工房已連續13年與公所合作辦理兒童節活動，並準備禮物，而今年兒童節主題鎖定生態教育。

埔里鎮長廖志城說，埔里曾有「蝶鎮」之稱，近年也積極復育，今年因此與Feeling18以「巧克力叔叔的生態教室」為主題，並送上業者以「蝴蝶」特色打造的甜點「蝴蝶酥」，做為今年兒童節禮物，期許鎮內孩子關心在地多元豐富的生態環境。

此外，埔里在地唯一的電影院「山明影城」今也響應加碼送給全鎮學童「音速小子2」電影票1張，凡在4月份營業時間內持票前往就能免費入場觀影，盼孩子都能體驗觀影樂趣，也藉此感謝並回饋在地鄉親對戲劇產業的支持與愛護。