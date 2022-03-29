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兒童節到！南投埔里學童玩生態 還能看免費電影

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
山明影城今加碼提供「音速小子2」電影票給全鎮學童，4月份持票券入場可免費觀影。記者賴香珊／攝影
山明影城今加碼提供「音速小子2」電影票給全鎮學童，4月份持票券入場可免費觀影。記者賴香珊／攝影

兒童節將屆，南投埔里Feeling18巧克力工房與公所合作贈送蝴蝶酥，山明影城今再加碼「音速小子2」電影票，給全鎮近4000名學童，妮娜「巧克力專車」則開進鹿谷偏鄉；草屯鎮公所贈送萌虎午睡枕，盼學童能安穩午睡，養足精神學習。

草屯鎮長簡景賢說，今年適逢虎年，並考量學童有午睡需求，擇定童趣又討喜的「萌虎午安枕」，輔助活潑好動的孩子在校活動後，能安穩與適當的午睡休息，提升午後的學習效果，紀念性及實用性兼具，今起分送至鎮內各小學及幼兒園。

埔里鎮公所則與在地業者合作，今年送給全鎮學童每人1份「蝴蝶酥」，今天再加碼「音速小子2」電影票1張，公所表示，feeling18巧克力工房已連續13年與公所合作辦理兒童節活動，並準備禮物，而今年兒童節主題鎖定生態教育。

埔里鎮長廖志城說，埔里曾有「蝶鎮」之稱，近年也積極復育，今年因此與Feeling18以「巧克力叔叔的生態教室」為主題，並送上業者以「蝴蝶」特色打造的甜點「蝴蝶酥」，做為今年兒童節禮物，期許鎮內孩子關心在地多元豐富的生態環境。

此外，埔里在地唯一的電影院「山明影城」今也響應加碼送給全鎮學童「音速小子2」電影票1張，凡在4月份營業時間內持票前往就能免費入場觀影，盼孩子都能體驗觀影樂趣，也藉此感謝並回饋在地鄉親對戲劇產業的支持與愛護。

而埔里妮娜巧克力夢想城堡也用愛做公益，今年將「巧克力專車」開進鹿谷鄉小學，帶領學童DIY製作巧克力，並在台灣企銀的支持與贊助下，送給全鄉8所小學的孩子，以可可發酵箱為造型的「可可蛋捲DIY禮盒」，總計約送出700份。

埔里妮娜巧克力夢想城堡「巧克力專車」今年開進鹿谷鄉小學，帶學童認識及DIY做巧克力。圖／妮娜巧克力城堡提供
埔里妮娜巧克力夢想城堡「巧克力專車」今年開進鹿谷鄉小學，帶學童認識及DIY做巧克力。圖／妮娜巧克力城堡提供
南投埔里兒童節禮物除了「蝴蝶酥」，山明影城今更加碼提供「音速小子2」電影票，送給全鎮學童。記者賴香珊／攝影
南投埔里兒童節禮物除了「蝴蝶酥」，山明影城今更加碼提供「音速小子2」電影票，送給全鎮學童。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮公所今年贈送萌虎午睡枕，盼學童能安穩午睡，養足精神學習。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯鎮公所今年贈送萌虎午睡枕，盼學童能安穩午睡，養足精神學習。圖／草屯鎮公所提供
南投埔里鎮學童今年的兒童節禮物是以「蝴蝶」特色打造的甜點「蝴蝶酥」。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮學童今年的兒童節禮物是以「蝴蝶」特色打造的甜點「蝴蝶酥」。圖／埔里鎮公所提供
埔里妮娜巧克力夢想城堡「巧克力專車」今年開進鹿谷鄉小學，帶學童認識及DIY做巧克力。圖／妮娜巧克力城堡提供
埔里妮娜巧克力夢想城堡「巧克力專車」今年開進鹿谷鄉小學，帶學童認識及DIY做巧克力。圖／妮娜巧克力城堡提供
南投埔里山明影城今致贈近4000張「音速小子2」電影票，給公所加碼兒童節禮物。記者賴香珊／攝影
南投埔里山明影城今致贈近4000張「音速小子2」電影票，給公所加碼兒童節禮物。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮公所今年與Feeling18以「巧克力叔叔的生態教室」為主題，帶學童進行蜂蝶生態教育。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所今年與Feeling18以「巧克力叔叔的生態教室」為主題，帶學童進行蜂蝶生態教育。圖／埔里鎮公所提供

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