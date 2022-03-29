中市青年頭家分享創業 許瑞宏：青創需政府多關注
東海藝術街文創協會今早在台中市舉辦「世代共創、中西翻轉：青年頭家分享會」，邀請在地創業青年分享創業過程，民眾黨台中市議員參選人許瑞宏分享，自己創業多年，有感疫情下青創不易，跟政府申請貸款、補助都相當困難，中央與地方需要多關注青年創業的需求。
今早的「青年頭家分享會」在西區一間咖啡店內舉行，台中市東海藝術街文創協會理事長、民眾黨台中市黨部主委郭達鴻說，今天是青年節，他處在大家認為老城的中區，卻有很多創意新店家，因而興起舉辦青年創業分享會的念頭，彼此互相交流。
活動邀請在地青年頭家阿米秀廚房創辦人許瑞宏、小惡魔雪莉貝爾創意冰品甜點創辦人陳霈容、咱們小時ㄏㄡˋ親子餐廳創辦人黃敬堯、西川家燒き餃子創辦人許書豪、個人攝影工作室馬修現場分享。
許瑞宏分享，台中市民餐飲文化求新求變，創業者除了追求自我實現，更要強調料理、美學與品牌行銷。
他細數疫情帶給餐飲業的巨大衝擊，友人經營知名餐飲桌菜，一個月虧損一千萬元、另一家則面臨一次1、200桌取消的訂單，業績慘淡。因此，許認為，大集團疫情下生意都這麼辛苦，遑論跟政府申請青創貸款、補助的年輕人，經濟是難上加難，他盼中央與地方政府多關注青創的需求，即時協助。
黃敬堯分享，疫情影響進口食材、漲聲響起，光紙漿就漲了兩至三倍，未來青創要面臨缺人、缺工、缺原料挑戰；許書豪說，現在銀行貸款條件更嚴，青年轉為信貸，但受限更多，這都是政府需要解決的問題，青年創業才能大步邁進。
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