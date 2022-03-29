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打造自行車城市 台中iBike倍增計畫突破1000站

中央社 / 台中29日電

台中市自民國109年啟動「iBike倍增計畫」，今天宣布提前達標突破1000站，台中市長盧秀燕表示，將持續在捷運站、學校、重要景點周邊優先設置，打造台中為自行車城市。

台中市政府交通局今天舉辦記者會，盧秀燕宣布，「iBike倍增計畫」已突破1000站，民眾轉乘更便利，不僅節能減碳，更可健身。

盧秀燕表示，市府推動「交通任意門」政策，希望讓民眾透過各種運輸工具抵達目的地，其中iBike相當受到民眾歡迎，紛紛爭取設置，原本預計3年增加至1000站，已提前達標，未來將持續針對捷運站、學校周邊、重要景點、重要交通場站等處優先設置。

交通局長葉昭甫表示，原iBike1.0站點較少、站距較大、建置道啟用時間較長、周轉率也較低，市府升級系統為YouBike2.0，提供手機掃碼借車、坐墊高度按壓式調整、隨車鎖免保管鑰匙更便利、車柱免供電，啟用速度快、一柱一車，站點設置彈性大。

台中市熱門租賃站，葉昭甫說，商圈方面為新光/遠百、軌道運輸為捷運市府站（出口1）、大專院校為逢甲福星路口。捷運綠線18站皆有租賃站，南屯區也從25站增至85站，另騎乘人次去年10月至今年1月連4個月突破百萬人次騎乘，截至目前累計騎乘人次達5100萬。

此外，為保障公共自行車使用者，葉昭甫表示，交通局分別辦理「傷害保險」、自行車投保「第三人責任保險」。提醒民眾租借公共自行車的卡片與平台個資登記應為同一人，才可享有保險權益。

捷運 自行車 台中市

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