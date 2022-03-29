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加強日本輸入食品查察 南投衛生局福食抽6件均合格

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生人員加強日本輸入食品標示查察與抽驗，要求市售日本食品的包裝應依其原文標示產地外，進口商更需以中文標示。圖／南投衛生局提供
南投縣衛生人員加強日本輸入食品標示查察與抽驗，要求市售日本食品的包裝應依其原文標示產地外，進口商更需以中文標示。圖／南投衛生局提供

南投縣因應開放日本食品進口新政策，2月至3月展開全縣稽查，宣示嚴守福食四大管制措施，截至目前已針對日本進口食品來源標示148件，抽驗市售日本食品6件檢測放射性核種，檢驗結果均符合規定。

南投衛生局指出，行政院今年宣布將以三原則、三配套，解禁已經管制10年的日本福島等五縣食品進口台灣，為讓民眾安心購買食用，從查驗日本進口食品、查察產地標示、委託認證實驗室加強檢驗及專區揭露資訊等面向管理，南投衛生局人員分別至縣內食品輸入、食品販售及餐飲業等業者，擴大食品來源標示及抽驗，為縣民做好嚴格安全把關。

南投衛生局表示，抽檢稽查日本福島等五縣食品進口，特別針對檢測放射性核種（碘-131、銫-134、銫-137），展開全面抽檢稽查，並要求商家市售日本食品的包裝應依其原文標示產地，進口商應於銷售前以中文標示產地，通路商應於上架時，自主清查上架產品的適法性及標示的正確性，確認產品以中文標示產地都需至都道府縣。

南投縣衛生局除持續「加強產地標示查核」，已於架上的包裝食品，得先以插、立牌或列冊清單等方式標示其產地至都道府縣，但仍須於限改期限內於產品外包裝標示產地至都道府縣，以列冊清單方式標示者應併同產品外包裝圖示、品名及產地等列冊，使消費者得明辨產品資訊。並公告資訊於「日本食品管理工作專區」網站，相關疑問可電洽服務專線049-2231994。

日本 衛生局 南投

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