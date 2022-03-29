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盧市長臉書留言不雅字、指校長拿回扣 教育局這樣說
台中市長盧秀燕今早在南屯區公所舉行市政會議，同步臉書直播，有網友留言稱盧市長為「後母市長」，文中數度出現不雅字，更指他在豐中擔任保全，指校方保全招標案收回扣等。
對此，台中市教育局表示，留言者自稱是「豐中」保全，經向豐原高中、豐原國中求證，均未有該狀況，至於留言者無端指控，教育局不予回應。中午12點多，已查無該則留言。
台中市政府今早召開第527次市政會議，並同步臉書直播周知，上午10點多有名自稱「林乎乾」網友留言，稱盧市長為「後母市長」，寫下他在豐中當保全，市府卻升喝酒公關主任當校長，令人跌破眼鏡。
該名網友還稱，學校保全招標案，總務主任與軍訓教官到底收廠商多少回扣？專挑被勞工局罰錢剝削員工最多次數的公司。「採購法寫好看的嗎？可以去查啊！」文中多次出現情緒性與不雅字眼。
對此，台中市教育局強調，留言者自述是「豐中」保全，並未註明是「豐原國中」或「豐原高中」，教育局向兩校查詢，豐原國中回應說，該留言中提到教官，該校並沒有教官，最近並沒有保全招標案或保全糾紛。
豐原高中則回應，該校110及111年完成的保全招標案均共同供應契約下單依程序辦理，完全符合規定。教育局指出，對於留言者的留言指校長喝酒、拿保全回扣等等沒有確切人事時地物的無端指控，教育局不予回應。
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