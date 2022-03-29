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推廣「大雅麥鄉」意象 民代爭百萬建小麥路燈

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
燈具樣式結合麥穗意象或吉祥物「達達、雅雅」，預計7月發包施作。示意圖／大雅區公所提供
燈具樣式結合麥穗意象或吉祥物「達達、雅雅」，預計7月發包施作。示意圖／大雅區公所提供

台中大雅區為「小麥之鄉」，為推廣「大雅麥鄉」特色意象，市議員吳顯森、立委楊瓊瓔費時1年，爭取逾582萬元經費，於中清路、雅潭路、民生路等3條要道，增設小麥意象路燈，預計7月施造，工期約3.5個月完工。

台中大雅區約有120公頃小麥田，擁有全台最大面積麥田，每年「大雅小麥節」皆吸引大批民眾前往欣賞「黃金麥浪」，有「小麥之鄉」美譽，亦提供麥種給金門種植，作為釀造高粱酒的原料，為國內小麥重要產地。市議員吳顯森為推廣小麥特色意象，積極爭取當地要道的人行道增設小麥景觀燈，自去年5月起，多次邀集建設局養護工程處、山線工程隊、大雅區公所及立委楊瓊瓔服務處等單位會勘。

吳顯森服務處處長吳呈賢指出，中清路、雅潭路、民生路為山、海、屯、市區連接台中國際機場的必經道路。大雅擁有全台最大面積麥田，每年3月前後，小麥由青綠轉為金黃，吸引數萬遊客追拍麥浪，建議人行道增設意象景觀燈，除美化市容，亦行銷「大雅麥鄉」。

大雅區公所對此表達支持，但也坦言無相關經費可支應，另須籌措經費，或養工處補助，後續願負責維護。養工處評估，3條要道全面增設景觀燈所需經費龐大，經派員全面巡檢，雅潭路中央分隔島路燈老舊，部分燈管晶片損壞修繕困難，且路燈穿插於路樹間，影響夜間照明。

市議員吳顯森及吳呈賢協調，養工處同意雅潭路中央分隔島置換、新增共128座景觀燈，以中清路至昌平路間作為示範，全長約2.2公里，包含配電盤、配管配線、開挖等，已由建設局核定582萬元，將由大雅區公所辦理委託設計監造發包作業。

大雅區公所說明，燈具樣式結合麥穗意象或吉祥物「達達、雅雅」，符合地方期待，預計7月發包施作。路燈管理科提醒，景觀燈迴路應獨立設置開關箱，勿與既有路燈迴路衝突，建議燈光以柔和為原則，避免行車視線混亂。

吳顯森服務處處長吳呈賢指出，大雅擁有全台最大面積麥田，建議人行道增設意象景觀燈，除美化市容，亦行銷「大雅麥鄉」。圖／吳顯森服務處提供
吳顯森服務處處長吳呈賢指出，大雅擁有全台最大面積麥田，建議人行道增設意象景觀燈，除美化市容，亦行銷「大雅麥鄉」。圖／吳顯森服務處提供

小麥 人行道 楊瓊瓔

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