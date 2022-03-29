人口數鎮不如鄉？田中鎮長：發錢鼓勵生育也沒用

彰化縣總人口數跌跌不休，田中鎮可能在4或5月跌破4萬人，人口比相鄰的社頭鄉還少，將成為全縣八大生活圈之中，唯一「鎮」人口數比同一生活圈的「鄉」還少，鎮長洪麗娜對此十分無奈，今天表示，少化子問題非一鄉鎮一縣市能解決，必須中央用心整體規畫。

鄉鎮市人口數減少，最直接受影響的是鄉鎮民代表應選席次。按照地方制度法第33條規定，鄉（鎮、市）代表總額，鄉（鎮、市）人口在五萬人以下者，不得超過十一人（鄉、鎮、民代表人數），超過一萬人至五萬人者，每增加一萬人增一人，因此二林鎮人口數跌破5萬人，下屆鎮民代表選舉應選人數從12人減至11人。

田中鎮今年2月人口數4萬31人，今年元月4萬80人，相較去年2月4萬643人，月月人口減少的情況下，一年之內減少600多人，預計4或5月將跌破4萬人；同一生活圈的社頭鄉今年元月4萬1974人，2月人口數4萬1915人，即使人口遞減，仍比田中鎮多1800多人。

地方立法機關組織準則規定，鄉（鎮、市）民代表會代表總額如因人口變動有增加必要者，鄉（鎮、市）人口超過一萬人至五萬人者，每增加一萬人增一人，最多不得超過十一人。未來兩個月內田中鎮人口數很可能不到4萬人，外界擔憂鎮代席次可能像二林鎮一樣減一席，根據規定，不影響目前11名田中鎮代席次，

高鐵彰化站位在田中鎮，周邊高鐵特定區被視為金雞母，田中鎮是「田、頭、水（田中、社頭、二水）生活圈的首善之區，相關建設及重大活動未帶來口增長，鎮公所承受不小壓力，尤其年底九合一選舉在即，田中人口比社頭鄉還少是執政者必須面對的選舉挑戰。

田中鎮長洪麗娜說，如果生一胎發放3萬、5萬生育津貼就能讓田中鎮人口數由負轉正，鎮公所非常樂意實施，問題不在於一胎一次領多少生育津貼，她曾和年輕人座談，年輕人多表明不願結婚，就算結婚也不想生孩子，因為「想自由自在一個人生活」「養不起孩子」，假如政府沒有提出更多誘因，光靠地方政府發放生育津貼對改變年輕人不婚不生的觀念和態度無濟於事。

洪麗娜建議比照歐洲先進國家，由國家撫養孩子到高中，廣設完善托育機構，家長能專心工作，這樣或許能鼓勵年輕人願意結婚和生育，否則把田中鎮人口持續流失的責任加諸鎮公所，「實在有點沈重」。