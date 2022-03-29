藍批敗家局長想吃天鵝肉 王義川：重提傷心事是反串？

國民黨台中市議員擬參選人楊大鋐、李文傑今開記者會，指中市交通局前局長王義川主政的花博案虧20億元、短收22億元，BRT仲裁結果讓市府賠4737萬元。兩人指出，監察院的糾舉及仲裁結果都認證王義川是「敗家局長」，監委包括葉宜津等人都是民進黨籍，市民相信這樣的人夠資格當市長嗎？

王義川則反擊，前市長胡志強時代發明的假BRT早已被台中市民唾棄，造成台灣大道大塞車，當年他為收拾殘局，改成優化公車專用道，改善台灣大道交通，現在藍營還拿來喚醒大家傷心往事，兩名擬參選人是在反串嗎？

李文傑、楊大鋐在記者會上高喊「知恥近乎勇，無恥更神勇！」強調王義川擔任交通局局長任內的種種缺失，並非子虛烏有而是經過監院與仲裁機關認證，負責調查的監委包括民進黨籍的葉宜津等人。並酸「敗家局長放話回來選台中市長，癩蛤蟆想吃天鵝肉。」

楊大鋐說，2022年1月監察院糾正中市府2018台中花博案，交通局前局長王義川主管業務佔絕大部分，造成市庫鉅額損失，前市長敗選，留下一堆爛攤子給盧市府團隊收拾，如今王義川要回來選市長「是在考驗台中人的智慧嗎？」

楊大鋐指出，監察院糾正內容：一、花博鉅額虧損20.6億元。二、花博卡300萬張耗資1.2億元，使用率35%，效益不彰。三、花博門票代售契約列為機密，喪權辱市。四、門票、廣告權利金、停車場短收22億6467萬418元。五、門票代售服務案售票收入未全數繳市庫，違反預算法第59條「收支不得逕行坐抵」規定。

李文傑說，因王義川曾在議會放話堅持不付BRT機電標仲裁，即便仲裁結果指出「故意遲不驗收」「故意不關閉系統設備」「故意放任設備損壞」三個故意造成台中市政府加計利息賠4734萬元。

王義川回應，花博票證案，監察院今年2月針對盧秀燕上任後取消對市民收費，收入大減的決策及閒置120萬張花博卡至今任憑損壞提出糾正。監察院認證盧市府必須深自檢討，因選舉恩怨醜化花博，受害的其實還是台中市。