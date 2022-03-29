霧峰震後遺址成環境毒瘤 前民代籲台中市府協助

台中霧峰全家福社區23棟透天民宅，在九二一地震時震毀傾斜，因民眾反映涉及公共安全，市府2016年曾前往拆除，但前市議員張芬郁今反映「沒拆乾淨」，而且現今該處建築廢棄物堆置、雜草叢生，宛如社區毒瘤，批評市府都發局頭洗一半，影響環境景觀和安全。

都發局長黃文彬指出，當年因顧及公共安全拆除後，依法剩下的拆除物例如鋼筋、物料等都屬屋主的財產，拆除人員不能私自移除，須由屋主自行處理。至於剩餘物是否因未清除影響環境清潔，將由環保局勘查後依廢棄物清理法處理。

張芬郁說，921地震之後，全家福社區23棟倒塌的透天民宅，因多年遲未處理宛如廢墟，地方民眾不斷陳情希望拆除，她擔任市議員期間，提案爭取拆除，市府2016年底動工拆除。

因有民眾反映現場成為堆積廢棄物的環境毒瘤，她前往勘查，發現現場雜草叢生、鋼筋棄置、斷壁殘垣的建築廢棄物像座小山，還擺了一部鏽蝕的怪手，無人聞問。

住在附近的陳小姐表示，對於現況很無奈，反映多年無人解決，若能清理乾淨，對社區環境大有助益，也減少公安危險。

張芬郁表示，拆除工程不能僅做一半，呼籲相關單位應重視地方民意，避免造成公安問題。