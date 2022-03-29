提早1年半達標 台中今iBike突破1000站

台中市長盧秀燕今天宣布，她宣布「iBike倍增計畫」花15個月突破1000站，提早1年半達標。目前全市共有1329站，未來一邊持續設站，並全面升級系統為「YouBike 2.0」。

市府交通局今舉辦突破1000站記者會，市長盧秀燕表示，市府推動「交通任意門」政策，希望民眾透過各種運輸工具抵達目的地，原本預計明年底建置1000站，到今天快速達標，提早1.5年。

1000站分別設置在捷運有220站、鐵路車站250、公車站191、商圈景點284、大專院校52、高中職91、校園周邊 479站；其中新光三越站最近一個月有6565人次，全市最多。市府未來將持續針對捷運站周邊、學校周邊、重要景點、重要交通場站等處優先設置，打造台中為自行車城市。

交通局指出，iBike為串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路，為提供市民便利的公共自行車服務，市府逐年汰換1.0設備，全面升級系統為「YouBike 2.0」。

交通局長葉昭甫指出，2.0系統採車上機設計，增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性；輕樁式設計也提升設站彈性，使站點布設更廣更密集。

交通局指出，YouBike 2.0與既有1.0設備互不相容，升級過程面臨系統轉換過渡期，對此，市府採區域性升級作業，並逐步擴大升級範圍，原本1.0周邊皆已增設2.0。

此外，交通局持續為使用者、使用者外的第三人，分別辦理公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，其中「傷害保險」只要使用者於官網、APP等登錄個人身分認證資料即可投保。