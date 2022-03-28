救援烏克蘭兒童！彰化宏恩集團員工捐款 響應台灣世展會

俄烏戰爭已持續一個月，約150萬名烏克蘭兒童被迫成為難民，世界展望會發起救援行動，獲彰化縣企業響應，宏恩集團董事長洪哲盛號召員工捐款救援，今天共捐出74萬多元，洪哲盛說，走過創業艱苦歲月，更期許自己可以成為助人者，也很欣慰員工們都成為幫助烏克蘭的一份子。

台灣世界展望會中區辦事處處長胡婉雯說，根據聯合國難民署統計逃出烏克蘭的難民人數已超過350萬，其中約150萬名烏克蘭兒童，比例已高達烏克蘭全國兒童人數的五分之一，因此世展會也在羅馬尼亞與烏克蘭邊境提供人道救援服務，在羅馬尼亞邊境建立至少五個據點展開糧食及物資發放、兒童關懷中心、難民安置、兒童保護、保暖禦寒等服務工作，並跨境支援烏克蘭邊境的三家醫院，提供糧食、醫療及物資，幫助醫院仍能正常營運。

宏恩集團董事長洪哲盛說，記憶中的烏克蘭是進步的國家，但戰爭卻給當地和下一代帶來悲劇，當初公司以「宏恩」為名，就是期許能宏大上帝的恩典，做榮神益人、愛人如己的事，所以當他看見烏克蘭人民受到戰爭摧殘，就決定拋磚引玉以公司名義捐款35萬元，並邀請企業員工一起響應，不到一周員工就募款39萬多元，共捐出74萬元給世展會幫助烏克蘭難民兒童，希望也為世界和平盡一份力。

第一個響應的員工張雅媛說，從媒體上看到一場戰爭牽連許多無辜的人，特別是老弱婦孺，讓人真的很不捨。」，原本還找不到相關捐款平台的她，一得知公司發起募捐關懷烏克蘭時，馬上就響應捐款。