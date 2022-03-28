農民使用無人機播種 彰縣發公文提醒需先提申請

有農民用無人機播種，卻接到彰縣府公文指未向民航局申請；農民認為，農政單位鼓勵用無人機從事農務，又發公文指違規；彰縣農業處解釋，發文主要提醒使用無人機需先申請。

彰化縣溪州鄉葉姓農民今天接受媒體聯訪指出，為節省人工和成本，今年一期稻作嘗試用無人機撒播種子，他找來無人機專業操作人員使用無人機撒播，也邀請農會人員等到現場觀摩。

葉姓農民指出，使用無人機撒播種子省時又省工，每分地至少可省下千元，不過後來彰化縣政府農業處發公文給他，指用無人機撒播活動未先向民航局提申請，已違反規定。

葉姓農民說，他常看到政府機關宣傳用無人機噴藥防治害蟲，不解為何農政機關可使用無人機從事農務，他使用無人機撒播種子每次都要提出申請。

彰縣府工務處長林漢斌接受媒體聯訪指出，葉姓農民使用無人機撒播種子只在自己的田地，沒有影響或損壞他人土地或建物，縣府不會開罰，但會加強宣導提醒農民使用無人機前需先提申請。

彰縣府農業處也發布新聞指出，無人機在播種時由於需攜帶種子，體積較大，加上農田常位在高鐵或高速公路旁邊，如掉落可能會引起重大意外，因此才會發公文提醒農民，使用無人機需事先提出申請，主要是宣導，而非處罰。