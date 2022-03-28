疫情升溫台中62校畢旅未禁止 盧秀燕：須提防疫計畫

3月開始是各級學校畢業旅行、校外教學旺季，台中市教育局調查，有62校安排旅遊教學。教育局指出，中央目前並未禁止，但必須在活動前提出防疫計畫，由教育局會衛生局共同審視，沒問題再放行。

台中市教育局指出，校外活動隨行人員，包括教師、司機、家長、領隊等，須接種第三劑疫苗或接種第二劑疫苗且滿14天；倘無，則需出示出發前一天的快篩或PCR陰性證明。

針對外界關心，疫情嚴峻目前校外教學是否持續進行 ？市長盧秀燕指出，12歲以下的小朋友尚未接種疫苗，且中央也未禁止民眾跨縣市移動。但台中市高中職以下加上幼稚園有上千所學校，市府對跨出外縣市的旅遊特別重視。

教育局指出，這段時間約62校安排外縣市旅遊或戶外教學，因中央目前未禁止校外與畢旅，仍可正常進行，但已要求這些學校提防疫計畫。