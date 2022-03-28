綠批盧秀燕賣地 中市議員反嗆：拿土地正義操作階級對立

台中巿交通局前局長王義川與正國會議員參選人今開記者會，批中市府標售地總數達512億元，把水湳創研段土地賣掉，扼殺年輕人新創空間、還炒高房價。台中市議員黃健豪指出，台中每隔一陣子，就有人質疑盧秀燕賣地，用居住正義、土地正義這類的詞彙，去操作階級和世代對立。

黃健豪說，簡單說「賣地」的概念和必要性。一、所謂的北屯太原段社宅用地，從頭到尾都沒有真正成為社宅用地「只是林佳龍和他的快樂夥伴隨便講講而已」，而且，林佳龍還自己先賣地。

二、坊間指盧市府賣地，其實並年市有地祖產，而是重劃區，是參與重劃的市民，自己拿了至少一半的土地出來賣。另講賣祖產，前市長林佳龍任內賣市有地賣了17億元。

三、全台灣最有名的重劃區是信義計畫區，台中市最有名的是七期重劃區，黃健豪說自己住文心路邊的四期重劃區，服務處在十期重劃區「如果沒有重劃區，六都很多地方都還是農田和平房，也就不會有都會區了。」

四、賣重劃區是地方政府的財政工具，新北、桃園、台南、高雄都如此，這是地方政府與民間的投資收入，如果不藉重劃區收取投資收入，最後只能到處借錢，前市府累積負債約1200億，導致每個台中人均負債快速上升，是每名台中人的負債。

五、台中市目前興建含動工近7000戶社宅，如果沒有這些重劃區的投資收入，就只能繼續舉債借錢，但現在的市府已不能再借錢，負債過高，最後就會犧牲公共建設。盧秀燕上任後，打通大智路、國際會展中心、綠美圖等，許多重大建設進行中，既改善財政，公共建設也沒犧牲。

黃健豪說，他的結論，如果哪位市長候選人，可以讓台中市不借錢，又不用重劃區的投資收入，可維持或加強台中現有的社會福利和公共建設，甚至再蓋出7000戶社宅「我向他致敬。」